En el editorial de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta ha analizado cómo la instrucción de la Directora General de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ha multiplicado el número de beneficiarios de nacionalizaciones con la polémica Ley de Nietos.

"Con la ley de nietos, Pedro Sánchez se teme, yo creo que es evidente que va a perder las elecciones, se da cuenta de que en cada feudo en el que se está comprobando el voto, es decir, en Andalucía, con unas elecciones autonómicas, en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, ¿qué es lo que está ocurriendo en España? Pues que dos tercios, se dice pronto, dos tercios prácticamente están votando a la derecha, con distintas marcas, lo que ustedes quieran, pero están votando a la derecha, y eso implica que esa triple alianza socialista, comunista y proetarra les ha llevado a tener un tercio, máximo, maximísimo, 37, 38%, máximo, dependiendo de feudos, de todo el voto, lo cual traducido significa que van a perder las elecciones, ¿qué se le ha ocurrido?", ha introducido Carlos Cuesta.

"Y cualquiera diría, bueno, pues se convocan elecciones. No, si eres demócrata, convocas elecciones, dejamos de tener al país secuestrado, se convocan elecciones y que decida la soberanía nacional; este tipo de razonamientos no entra en la cabeza de Pedro Sánchez, él tiene una aspiración dictatorial, puramente dictatorial, él no quiere abandonar el poder de ninguna de las maneras, y menos aún con la que está cayendo. ¿Por qué? Porque él siempre ha contado en el fondo con hacer un plan cloaca, con utilizar las cloacas para apretar tuercas, presionar, coaccionar a los jueces, a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, remover cargos dentro de la fiscalía, expulsar a las Adriana Lastra de la vida que se atreven a denunciar lo que ocurre, y por tanto para eso necesita tener el poder, no puede abandonarlo, esta es su estrategia", ha denunciado el periodista.

"¿Y qué ha decidido? Pues que ya que no piensa en convocar elecciones, ya que no piensa en cambiar, porque está instalado en este tipo de tramas corruptas, tiene quince casos rodeados de estos actos, ¿qué es lo que ha decidido? Pues que altera el fenómeno electoral", ha señalado Carlos Cuesta.

"¿Cómo lo altera? Pues metiendo dos millones, dos millones y pico, adicionales de votos. ¿Para eso qué necesita? Necesita retorcer las normas, ahora se lo vamos a explicar, porque en esta ocasión no es que haya retorcido las normas, es que ha trampeado las normas, es que lo que está provocando puede ser calificado perfectamente de pucherazo, porque el rango legal que se está utilizando no es el rango legal exigido para hacerlo, y ahora se lo vamos a explicar. Pero necesita eso y necesita tiempo", ha advertido Carlos Cuesta.

"¿Tiempo para qué? Para que las medidas, el voto cera, como se denomina el voto extranjero, para que nos entendamos, esta ley de nietos que regala el voto a determinadas personas que no tienen ninguna vinculación con España, etc., pues empiece a surtir efecto y empiece a generar un colectivo lo suficientemente importante como para alterar el resultado final de voto", ha explicado Carlos Cuesta.

"Ese colectivo podría ser el de dos millones de votantes, perfectamente. ¿Con dos millones de votantes puedes alterar el resultado? Ya lo creo, ya lo creo que sí se puede alterar, perfectamente se puede alterar", ha insistido el periodista.

"¿Por qué? Uno, por el volumen, porque es un volumen más que importante. En España pueden votar, dependiendo de las elecciones, 20 millones, 22 millones. Por tanto, dos millones, claro que te pueden alterar un resultado electoral, por supuesto que te pueden alterar", ha subrayado Carlos Cuesta.

"Pero máxime si esto se combina con otra normativa y es la adscripción de esos votos a cada una de las circunscripciones, por ejemplo en unas elecciones generales, es decir, a qué provincia se acaban otorgando esos votos procedentes de Argentina, de Cuba, de Perú", ha añadido Carlos Cuesta.

"Si tú consigues que se vayan adjudicando justo en las provincias en las que necesitas X votos para hacer saltar lo que se denomina el escaño de los restos, pues claro que puedes conseguir optimizar todos esos votos. Y puedes conseguir al final 15 votos, 15 escaños, perfectamente. ¿20 escaños? Perfectamente", ha advertido Carlos Cuesta. "Con 15 o 20 escaños, claro que le das la vuelta a las elecciones. Ese es el plan", ha concluido el periodista.