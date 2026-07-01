Nervis Villalobos fue viceministro de Energía de Hugo Chávez. Su nombre ha aparecido en las agendas de Leire Díez porque la cloaca del PSOE influyó ante "Félix" y "Escrivá" para lograr que se le concediera la nacionalidad española en un momento en el que EEUU investigaba el chavismo. Villalobos fue el contacto de José Luis Rodríguez Zapatero en los negocios petrolíferos venezolanos.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

Libertad Digital ha tenido acceso a las notas manuscritas de Nervis Villalobos. Un documento en el que ya ha mencionado a dos ministros del PSOE vinculados al rescate de Duro Felguera y, ahora, apunta aún más alto: a Pedro Sánchez.

El manuscrito recuerda que "en el año 2021, el Gobierno español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la SEPI, a pesar de que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía española de acusar de corrupción a Duro Felguera".

Villalobos añade que "en las conversaciones del ministro, para aquel entonces Ábalos, y el presidente Sánchez extraídas del móvil de Ábalos, este último le reporta al presidente que las reuniones con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de Venezuela encargada, han sido exitosas y se basa en que Duro Felguera ya ha cobrado una de las facturas pendientes".

El rescate de Duro Felguera

En ese momento, Nervis Villalobos señala que "es muy extraño ver a un ministro español reportar al presidente de España sus gestiones para que una empresa privada cobre dinero del gobierno venezolano, más aún cuando ese contrato por el que se están gestionando pagos, está siendo cuestionado en España por la Fiscalía española".

La anotación apunta directamente a la participación en el rescate del propio presidente del Gobierno. Algo que encaja con el famoso mensaje de WhatsApp ya publicado en el que Ábalos, unos días antes de la llegada de Delcy Rodríguez a España, confirmó a Sánchez esa visita. Sánchez contestó con su famoso "bien". Pero es que el mensaje original de Ábalos incluía efectivamente una primera parte en la que hablaba de la deuda de Duro Felguera.

Villalobos, tal y como ha publicado Libertad Digital, ya ha apuntado de forma clara a ese rescate de Duro Felguera, una empresa con claros intereses en Venezuela en aquella época: "Aquí hay que resaltar que dos ministros del antiguo Gobierno de Zapatero (Jordi Sevilla y Valeriano Gómez) estaban como delegados del Consejo directivo de Duro Felguera", añade Villalobos. "Aquí no deja duda que este rescate está al límite de la ley o incluso la estaría violando al rescatar a una empresa con fondos del Estado cuando el propio Estado a través de la Fiscalía la acusa de corrupción", concluye Nervis Villalobos.

El manuscrito que hace público Libertad Digital surge a raíz de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la celebración del juicio oral por la relación entre Duro Felguera y Venezuela entre el 19 y el 22 de octubre. Este proceso investiga las supuestas "mordidas" entregadas a altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de conseguir el megacontrato para construir la central termoeléctrica Termocentro en el año 2009 (un proyecto valorado en unos 1.500 millones de dólares). La Fiscalía Anticorrupción apunta a delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Y lo cierto es que el rescate a la compañía se aprobó en marzo de 2021, con una inyección total de 120 millones de euros, estructurada originalmente de la siguiente forma: 70 millones de euros mediante un préstamo participativo; 20 millones de euros a través de un préstamo ordinario; y 30 millones de euros destinados a una aportación directa de capital o préstamo participativo.