Nervis Villalobos fue viceministro de Energía de Hugo Chávez. Su nombre ha aparecido en las agendas de Leire Díez porque la cloaca del PSOE influyó ante "Félix" y "Escrivá" para lograr que se le concediera la nacionalidad española en un momento en el que EEUU investigaba el chavismo. Villalobos fue el contacto de José Luis Rodríguez Zapatero en los negocios petrolíferos venezolanos.
Libertad Digital ha tenido acceso a las notas manuscritas de Nervis Villalobos. Un documento en el que ya ha mencionado a dos ministros del PSOE vinculados al rescate de Duro Felguera y, ahora, apunta aún más alto: a Pedro Sánchez.
El manuscrito recuerda que "en el año 2021, el Gobierno español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la SEPI, a pesar de que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía española de acusar de corrupción a Duro Felguera".
Villalobos añade que "en las conversaciones del ministro, para aquel entonces Ábalos, y el presidente Sánchez extraídas del móvil de Ábalos, este último le reporta al presidente que las reuniones con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de Venezuela encargada, han sido exitosas y se basa en que Duro Felguera ya ha cobrado una de las facturas pendientes".
El rescate de Duro Felguera
En ese momento, Nervis Villalobos señala que "es muy extraño ver a un ministro español reportar al presidente de España sus gestiones para que una empresa privada cobre dinero del gobierno venezolano, más aún cuando ese contrato por el que se están gestionando pagos, está siendo cuestionado en España por la Fiscalía española".
La anotación apunta directamente a la participación en el rescate del propio presidente del Gobierno. Algo que encaja con el famoso mensaje de WhatsApp ya publicado en el que Ábalos, unos días antes de la llegada de Delcy Rodríguez a España, confirmó a Sánchez esa visita. Sánchez contestó con su famoso "bien". Pero es que el mensaje original de Ábalos incluía efectivamente una primera parte en la que hablaba de la deuda de Duro Felguera.
Villalobos, tal y como ha publicado Libertad Digital, ya ha apuntado de forma clara a ese rescate de Duro Felguera, una empresa con claros intereses en Venezuela en aquella época: "Aquí hay que resaltar que dos ministros del antiguo Gobierno de Zapatero (Jordi Sevilla y Valeriano Gómez) estaban como delegados del Consejo directivo de Duro Felguera", añade Villalobos. "Aquí no deja duda que este rescate está al límite de la ley o incluso la estaría violando al rescatar a una empresa con fondos del Estado cuando el propio Estado a través de la Fiscalía la acusa de corrupción", concluye Nervis Villalobos.
El manuscrito que hace público Libertad Digital surge a raíz de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la celebración del juicio oral por la relación entre Duro Felguera y Venezuela entre el 19 y el 22 de octubre. Este proceso investiga las supuestas "mordidas" entregadas a altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de conseguir el megacontrato para construir la central termoeléctrica Termocentro en el año 2009 (un proyecto valorado en unos 1.500 millones de dólares). La Fiscalía Anticorrupción apunta a delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Y lo cierto es que el rescate a la compañía se aprobó en marzo de 2021, con una inyección total de 120 millones de euros, estructurada originalmente de la siguiente forma: 70 millones de euros mediante un préstamo participativo; 20 millones de euros a través de un préstamo ordinario; y 30 millones de euros destinados a una aportación directa de capital o préstamo participativo.