El PP lanza una ofensiva parlamentaria para fiscalizar la Ley de Nietos y exige la comparecencia de Albares

El Partido Popular ha decidido poner bajo vigilancia el proceso de nacionalización impulsado por el Gobierno al amparo de la conocida como ley de nietos. Ante las cerca de 2,4 millones de solicitudes registradas y la aceleración de los expedientes por parte del Ejecutivo, los populares, según fuentes del partido, desplegarán en los próximos días una ofensiva parlamentaria para fiscalizar un procedimiento que consideran de enorme trascendencia institucional y exigir todas las garantías jurídicas y políticas.

La primera medida de los de Alberto Núñez Feijóo será forzar la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso. El PP quiere que explique el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución y el estado real del proceso, detallando cuántas solicitudes de nacionalidad han sido registradas, cuántas han sido aprobadas, rechazadas o permanecen todavía pendientes de resolución.

Los populares también reclamarán a la Abogacía General del Estado un informe sobre la legalidad de la externalización acordada por el Gobierno para reforzar la tramitación de expedientes en los consulados, después de que el Ejecutivo haya recurrido a empresas públicas para acelerar el procedimiento.

En ese contexto, el PP exigirá la entrega íntegra de los expedientes de contratación de la empresa pública Ineco y de los tres contratos adjudicados a la empresa estatal cubana Grupo Palco, por un importe total de 1.602.217 euros, destinados al refuerzo del Consulado de España en La Habana para la tramitación de expedientes de nacionalidad.

Los populares también quieren conocer qué consulados soportan la mayor presión, qué medios humanos, materiales y presupuestarios ha movilizado el Ministerio, qué criterios se están aplicando para resolver los expedientes y qué garantías documentales, registrales y censales ha establecido el Gobierno para un proceso que afecta potencialmente a millones de futuros ciudadanos españoles.

La iniciativa parlamentaria se completa con una veintena de preguntas dirigidas al Ejecutivo. El Grupo Popular reclama información desglosada sobre el número de solicitudes por cada oficina consular, el criterio seguido para resolver los expedientes y la previsión que tienen para reforzar aquellas demarcaciones con mayor número de solicitudes, tiempos de espera y expedientes pendientes.

Desde el PP justifican esta ofensiva por la magnitud de un proceso "iniciado por el Ejecutivo por la puerta de atrás" y sostienen que decisiones de esta relevancia deben someterse al debate parlamentario. "Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad", concluyen desde la dirección popular.