El PP lleva al Senado las anotaciones de Leire Díez sobre el Gobierno y Colombia

La veintena de libretas escritas por Leire Díez incluyen una cantidad ingente de información, difícil en algunos casos de desencriptar, que pone contra las cuerdas al Gobierno. Entre los manuscritos incautados por la UCO, existen anotaciones referidas a actividades en Colombia, país en el que también habría operado José Luis Rodríguez Zapatero, según la UDEF. El PP pone su punto de mira en el Ministerio de Exteriores dirigido por José Manuel Albares.

Al reguero de nuevas citaciones anunciado este martes por la portavoz, Alicia García, suma el registro de varias preguntas parlamentarias, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para que el Gobierno dé respuesta por escrito sobre el caso de las cloacas. El senador José Antonio Monago se hace eco de las reuniones anotadas por Díez con responsables de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para proyectos en Colombia.

Entre ellos, el transporte logístico a través de Correos y la producción y comercialización de cacay, un tipo de árbol, que arrojan dudas sobre el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este tipo de actividades, y el posible uso de fondos públicos. Por ello, el Grupo Popular pregunta a Exteriores "qué reuniones mantuvieron los responsables de este Ministerio con Leire Díez entre 2022 y 2024". Exigen conocer la fecha, los asistentes y el contenido de esos encuentros.

El uso de dinero público

El PP interpela también al Ejecutivo para que detalle los proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con el cultivo, transformación o comercialización de cacay que haya financiado o en los que haya colaborado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia desde el año 2022. Los de Alberto Núñez Feijóo exigen conocer "importes, entidades beneficiarias y objetivos" de cada uno de esos proyectos.

Por último, preguntan si Correos, Aecid o algún organismo dependiente de Exteriores ha participado de alguna forma en ese tipo de actividades durante los años en los que habría actuado la cloaca del PSOE. De ser así, exigen conocer "el organismo, objeto y los recursos públicos" utilizados para ese fin.

Las actividades desarrolladas en Colombia son también objeto de interés por los negocios que habría desarrollado Zapatero, y que se extienden por una amplia red de países internacionales, la mayoría de Iberoamérica. Los últimos informes policiales conectan la trama de la cloaca con el expresidente, lo que cerca cada día más a Pedro Sánchez, incapaz todavía de dar explicaciones.