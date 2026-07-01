La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este miércoles el clima de tensión que, a su juicio, se vive de forma habitual en las sesiones plenarias de la Cámara Baja. La dirigente popular ha asegurado que los diputados del PP son objeto de insultos constantes y ha reprochado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no señale a sus autores con nombres y apellidos.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Muñoz ha lamentado la normalización de este tipo de episodios en la política parlamentaria. "Nos ha tocado vivir en una política en la que diariamente afrontamos insultos", ha afirmado. En este sentido, ha añadido que "nos insultan muchos miércoles, aunque Francina Armengol no les ponga nombres y apellidos".

El ejemplo de Óscar López

Según recoge Europa Press, la portavoz popular ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el último cara a cara parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En el Diario de Sesiones de ese Pleno quedó reflejado que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, profirió los insultos "payaso" y "cobarde" dirigidos al líder de la oposición mientras intervenía desde la tribuna.

Muñoz ha insistido en que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia y ha censurado que desde la Presidencia del Congreso no se identifique públicamente a quienes protagonizan esas descalificaciones, incluso cuando se trata de miembros del Gobierno.

Las quejas del PSOE

Desde el PSOE también han denunciado en distintas ocasiones episodios de interrupciones, faltas de respeto e insultos procedentes de la bancada popular. Los socialistas han recordado especialmente la polémica generada por el ya conocido "Me gusta la fruta", la expresión con la que el PP de Madrid trató de reinterpretar el insulto que Isabel Díaz Ayuso dirigió a Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados.

En este contexto, la Mesa del Congreso rechazó recientemente una queja formal presentada por el PSOE por incidentes de este tipo. El órgano de gobierno de la Cámara argumentó que estas situaciones deben resolverse durante el desarrollo de la sesión, al considerar que una vez concluido el debate ya no es posible adoptar medidas correctoras.