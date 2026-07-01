La brutal maraña de la trama SEPI, a cuya presidenta defiende el PSOE

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la estrategia de Sánchez para acabar con la soberanía nacional con la Ley de Nietos, la trama de la Sepi y el intento de investidura de Moreno Bonilla en la junta de Andalucía.

El Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, está dispuesto a seguir adelante con el proceso de manipulación del censo electoral de cara a los comicios generales del próximo año. Ese el verdadero objetivo de la conocida como Ley de Nietos que permite solicitar la nacionalidad a descendientes de españoles aunque jamás hayan puesto un pie en España.

Federico Jiménez Losantos denuncia en El Mundo que la citada norma es, además, "una burla de la soberanía nacional, un desfalco a la democracia y un amasijo de delitos inédito en la historia de España". Alerta en su columna de que "el gobierno podrá adjudicar a los distritos electorales que le convengan el número de votantes que le parezcan. Y con dos o tres mil votos pueden sacar un escaño en las provincias de cuatro y cinco escaños, torcer el de las de dos, trocear el de las de siete, y así sucesivamente, hasta llegar a Madrid, a la que ya han adjudicado más de trescientos mil nuevos votantes, con la previsible idea de llegar al millón. Además de reventar los servicios sociales, quieren reventar las urnas".

Lo que escribe Jiménez Losantos no es ninguna exageración. Libre Mercado explica que las consecuencias del reparto de escaños pueden ser especialmente críticas en la llamada España más despoblada. En provincias que eligen entre 3 y 5 diputados, como Zamora, Ávila, Palencia, Lugo, Orense o Huesca, donde los últimos escaños se deciden por márgenes de apenas unos cientos de votos, la irrupción de entre 15.000 y 25.000 nuevos electores exteriores convierte matemáticamente el voto emitido en Buenos Aires o La Habana en más decisivo que el de un residente local".

Entre los nacionalizados, además, hay según Ok Diario personas que emigraron 48 años antes de la Guerra Civil. Ademas de la gravedad que supone manipulación del censo, en VOZPOPULI, Isaac Blasco alerta de que EEUU está investigando la concesión de la nacionalidad española a castristas relacionados con el crimen organizado, provoncando una "honda preocupación" en Washington que considera este proceso una "amenaza potencial" para la seguridad estadounidense.

La brutal maraña de la trama SEPI, a cuya presidenta defiende el PSOE 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/IEnduDZmu2 — esRadio (@esRadio) July 1, 2026

Es muy interesante lo que plantea Emilio Campmany en LD: "Habría que ver a quién ha puesto José Manuel Albares al frente de los consulados en las ciudades clave de este proceso. Y qué empresas ha contratado el Ministerio para que ayuden a desatascar el papeleo. Y qué pasará en La Habana cuando estos nuevos españoles se acerquen a votar al consulado español en aquel paraíso de la libertad bajo vaya usted a saber qué presiones de las autoridades cubanas, interesadas más que nadie en que Sánchez siga en el Gobierno. De modo que lo irresponsable no es dudar del proceso, sino no hacerlo". Y ¿Quién no lo hace? ELPAIS que tacha de irresponsable al PP y a Vox y no al Gobierno.

Y tras "los nietos", podrán votar los ilegales ahora legalizados

No será un derecho inmediato pero, transcurridos diez años, cuando los inmigrantes ilegales que ahora se beneficien del proceso de regularización masiva podrán optar a la nacionalidad española y, entonces sí, votar. El plazo para solicitar la legalización en España finalizó ayer y, en contra de lo que había anunciado el Gobierno, las solicitudes han desbordado las previsiones de La Moncloa. El Ejecutivo había negado, por activa y por pasiva, que el proceso tendría un efecto llamada. ABC desmonta esa teoría: "La regularización de Sánchez atrae a inmigrantes de toda Europa". Según el diario de Vocento, la Policía ha detectado que las mafias han aprovechado estos meses la libertad del espacio Shengen para lucrarse de los sin papeles que quieren legalizar su situación en la Unión Europea a través de España.

Así, han llegado a nuestro país desde Alemania, Francia o Italia inmigrantes procedentes de Pakistán, Argelia o Marruecos que llevaban tiempo en otros estados miembros y que, como no cumplían los requisitos del Gobierno para regularizar su situación, han hecho uso de las mafias para conseguir la documentación necesaria para solicitar la regularización. Mientras, Moncloa ha movido ficha para anticiparse al Tribunal Supremo ante una posible paralización judicial del proceso de regularización masiva en caso de que decida presentar una cuestión prejudicial al TJUE sobre el encaje del proceso con la normativa comunitaria. Así, según medios como El Mundo "las personas que han solicitado regularizar su situación administrativa recibirán una autorización provisional de residencia y trabajo en España previa a la resolución final -favorable o no- de su expediente". Para ello, y ante la saturación de los servicios, el Ministerio de Política Territorial ha pedido ayuda a los funcionarios de Extranjería para resolver estos expedientes. Los voluntarios que acepten cobrarán diez euros por cada tramitación.

Sánchez confía en la presidenta de la Sepi

Apenas veinticuatro horas después de ser imputada en la trama de la SEPI, el presidente del Gobierno ha brindado su apoyo público a la presidenta del organismo, Belén Gualda. Hoy ABC, en uno de sus editoriales, sostiene que la respuesta del Pedro Sánchez "es una irresponsabilidad, porque quien está bajo investigación judicial a instancia de la Fiscalía Anticorrupción no puede presidir un ente como la Sepi, calificada en su propia página web como «instrumento estratégico» de la política gubernamental en el sector público empresarial". Y el hecho de que los últimos tres presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda- estén siendo investigados por su supuesta participación en las tramas de corrupción vinculadas al PSOE "No puede ser una mera casualidad, sino que tal concatenación de asuntos turbios conduce a pensar que la Sepi era utilizada como el cajero de la corrupción socialista".

Gualda seguirá en el cargo y más ahora con el apoyo explícito del Presidente del Gobierno pero una de sus subordinada, también imputada, ha decidido dimitir. Dice El Mundo que Teresa Castillo, hasta ayer directora de Desarrollo Corporativo de Isdefe, ha abandonado el cargo "para no perjudicar a la institución". Y de fondo el nombre que viene sonando desde hace meses pero en el que, aparentemente, no repara ningún juez: María Jesús Montero, la misma que presumía de ser la mujer más poderosa de la democracia.

Ignacio Camacho lo ha entendido bien: "Lo que quiera que ocurriese acaeció bajo la responsabilidad política de María Jesús Montero. No de un modo contextual o genérico: los ejecutivos investigados eran sus colaboradores directos, nombrados por ella, y la propia sociedad estatal de cartera constituye un pilar esencial en el organigrama del Ministerio. Más: la exvicepresidenta era también la número dos del PSOE durante buena parte del tiempo en que la supuesta 'organización criminal' se movía a caballo entre la estructura de Ferraz y la del Gobierno".

García Ortiz, en el punto de mira de la justicia

Cuenta La Razón que el juez de las "cloacas del PSOE" ha vuelto a pedir su dispositivo al fiscal Stampa para que la Policía confirme que no fue manipulado el audio de la reunión en que Leire Díez le habría intentado sobornar. Además, la acusación popular considera "imprescindible" que el magistrado cite al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para que explique las reuniones de la fontanera en la sede del Ministerio Público para desactivar la causa contra el hermano del Presidente del Gobierno.

¿Intentan moverle la silla a Sánchez?

Cuenta Miguel Ángel Pérez en LD que Óscar López y Antonio Hernando están conspirando contra el Presidente del Gobierno aprovechando el tsunami de corrupción del PSOE. Fuentes cercanas a la cúpula del PSOE afirman que están "preparando el relevo de Pedro Sánchez".

Recordarán que López y Hernando ya traicionaron al Secretario General de la formación en 2016. Hernando trabajó para la gestora que se creó tras la destitución de Sánchez después del convulso Comité Federal de aquel 1 de octubre y Óscar López, se postuló a favor de la candidatura de Patxi López en las primarias. Según esas fuentes, ninguno de los dos ha dejado de "conspirar" en estos años a pesar de que Sánchez les recuperó para La Moncloa – a Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones y López como ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño-. Aseguran que mientras Hernando es siempre el ejecutor de estos movimientos, López le apoya en la sombra.

Vox vota en contra de Moreno Bonilla

Los diputados andaluces de Abascal han votado en contra de la investidura de Moreno Bonilla. Mañana tendrán una nueva oportunidad para hacerle Presidente de la Junta. El editorialista de LD es tajante: "PP y Vox en Andalucía: Sin tonterías, por favor". Es prioritario llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible porque cualquier otra cosa contribuye a fortalecer a la izquierda".