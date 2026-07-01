Ofensiva de Vox contra la Ley de Nietos para frenar el "pucherazo" de Sánchez

Vox ha solicitado al Ministerio de Justicia la nulidad de la instrucción que desarrolla la conocida como Ley de Nietos y ha pedido su suspensión cautelar con el objetivo de paralizar de forma inmediata los procedimientos de concesión de la nacionalidad española al amparo de esta norma. La formación sostiene que la instrucción amplía el alcance de la ley "sin respaldo parlamentario" y enmarca esta iniciativa en su ofensiva contra el sistema de voto exterior.

El recurso ha sido presentado ante la Secretaría de Estado de Justicia y reclama que la instrucción, aprobada por el Ministerio en octubre de 2022, sea declarada nula de pleno derecho. Vox solicita además que deje de aplicarse mientras se resuelve el procedimiento para evitar que continúen tramitándose expedientes de nacionalidad.

La formación presidida por Santiago Abascal sostiene que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha extendido el acceso a la nacionalidad española "mucho más allá del texto legal" mediante la instrucción que regula cómo ejercer el derecho reconocido por la Ley de Memoria Democrática.

Según Vox, ese desarrollo normativo amplía el contenido de la ley sin haber pasado por las Cortes Generales. El partido recuerda que ya recurrió la propia Ley de Nietos ante el Tribunal Constitucional, recurso que fue admitido a trámite el 7 de febrero de 2023 y sobre el que todavía no se ha dictado sentencia.

La norma y el censo electoral

La iniciativa se produce después de que Abascal acusara la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "adulterar el resultado de las elecciones" mediante la ampliación del censo electoral.

Según Vox, la ley permite conceder la nacionalidad española a personas residentes en el extranjero descendientes de españoles exiliados, lo que implica también su incorporación al censo de españoles residentes ausentes (CERA) y, por tanto, el derecho a voto. El líder de Vox ha reiterado este martes en redes sociales sus críticas al Gobierno y ha afirmado que Sánchez "está intentando dar otro pucherazo para seguir en la Moncloa".

Sánchez dio un pucherazo en las primarias de su partido y está intentando dar otro para seguir en La Moncloa. Quién sabe las trampas que ha podido hacer todos estos años... ¡No se lo podemos permitir!https://t.co/IOS5wQPlUF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 30, 2026

De forma paralela, Vox ha presentado dos escritos ante la Junta Electoral Central. En uno de ellos solicita auditar y suspender las inscripciones masivas en el CERA, así como revisar los contratos relacionados con la externalización de estos procedimientos.

En un segundo escrito reclama que no se permita el voto por correo desde el extranjero, al considerar que no puede garantizarse la identidad del elector ni la custodia del voto.