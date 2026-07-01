Sumar se desangra y se queda sin dirección tras dimitir Lara Hernández

El partido fundado por Yolanda Díaz sigue sin levantar cabeza. La crisis interna que arrastra Movimiento Sumar desde su nacimiento no solo no remite, sino que suma un nuevo capítulo. Después de las acusaciones por acoso laboral contra la que hasta hoy era su coordinadora, Lara Hernández, y tras el archivo del procedimiento por la retirada de las seis denuncias, la dirigente ha anunciado su dimisión. A solo unos días de la celebración del congreso extraordinario del próximo 11 de julio, la formación llega sin liderazgo y con una nueva crisis interna.

"Hoy presento mi dimisión como coordinadora de Movimiento Sumar, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia en esa organización", ha anunciado Hernández en rueda de prensa.

La ya exdirigente, que siempre ha defendido su inocencia, abandona el partido denunciando una "campaña de desprestigio" impulsada por quienes hasta ahora eran sus compañeros de filas. Hernández se presenta como víctima de "injurias" que, asegura, tras cuatro meses "se han demostrado falsas", después de que salieran a la luz las denuncias por presunto acoso laboral presentadas por trabajadores del partido y conocidas tras la dimisión de la exsecretaria de Organización, Laura Moreno.

Con su salida, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, y Rosa Martínez, número dos del ministro Pablo Bustinduy, asumirán las riendas de Movimiento Sumar al ser la única candidatura presentada para dirigir la organización.

Tres años después de su creación y tras encadenar ya tres asambleas, Movimiento Sumar continúa inmerso en una reorganización permanente. Lejos de consolidarse, el partido vive instalado en la inestabilidad y encadena una crisis tras otra desde su fundación. Yolanda Díaz dejó de ejercer como líder orgánica recientemente, tras el fracaso de las elecciones europeas de 2024, y hace apenas unos meses anunció que tampoco concurrirá como candidata en las próximas elecciones generales.