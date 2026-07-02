Delcy llegó a España con la intención de negociar con el Gobierno de Sánchez un nuevo contrato y pagos a Duro Felguera

Nervis Villalobos fue viceministro de Energía de Hugo Chávez. Su nombre ha aparecido en las agendas de Leire Díez porque la cloaca del PSOE maniobró ante "Félix" y "Escrivá" para lograr que se le concediera la nacionalidad española.

El objetivo: tener controlada a una persona que heredó del propio Chávez los encargos y las órdenes de mantener en una posición privilegiada a Zapatero. Villalobos conoce los negocios petrolíferos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y Libertad Digital ha tenido acceso a las notas manuscritas de Nervis Villalobos. Un documento en el que ya ha alertado del rescate de Duro Felguera con 120 millones de euros y en el que ha señalado directamente a Pedro Sánchez como nexo de unión con los intereses venezolanos.

El manuscrito recuerda que "en el año 2021, el Gobierno Español aprueba un rescate de 120 millones de euros para Duro Felguera a través de la Sepi, a pesar que ya era pública la acusación por parte de la Fiscalía Española de acusar de corrupción a Duro Felguera". Villalobos añade que "en las conversaciones del ministro, para aquel entonces Ábalos, y el presidente Sánchez extraídas del móvil de Ábalos, este último le reporta al presidente que las reuniones con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de Venezuela encargada, han sido exitosas y se basa en que Duro Felguera ya ha cobrado una de las facturas pendientes".

Nervis Villalobos subraya que "es muy extraño ver a un ministro español reportar al presidente de España sus gestiones para que una empresa privada cobre dinero del gobierno venezolano, más aún cuando ese contrato por el que se están gestionando pagos, está siendo cuestionado en España por la Fiscalía española".

El motivo

La única incógnita que quedaría por resolver sería el motivo de esta vigilancia del rescate de Duro Felguera y de esta predilección por parte del propio Sánchez. Y la respuesta se encuentra en el interés de la propia Venezuela por Duro Felguera.

Y es que, como desvela Nervis Villalobos, Delcy Rodríguez llegó a España con la intención de negociar con el Gobierno de Sánchez un nuevo contrato y pagos a Duro Felguera. Y es que, siguiendo las pruebas aportadas por Víctor de Aldama, "en la hipotética agenda de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

para su visita a España, se incluía en la agenda hablar sobre un nuevo contrato a Duro Felguera y tratar los pagar pendientes".

"Viendo todo este panorama completo, es muy claro que los negocios con Duro Felguera y el Gobierno de Venezuela, han sido siempre acordados y dirigidos por el Gobierno de España a través del PSOE y el Gobierno de Venezuela antes por Hugo Chávez y luego por Delcy Rodríguez", señala Nervis Villalobos. "Pero irónicamente se acusa a personas ajenas a estos acuerdos como una cortina de humo para no llegar al verdadero fondo del asunto", concluye el manuscrito.

La anotación vuelve a apuntar directamente a la participación en el rescate del propio presidente del Gobierno. Algo que encaja con el famoso mensaje de WhatsApp ya publicado en el que Ábalos, unos días antes de la llegada de Delcy Rodríguez a España, confirmó a Sánchez esa visita. Sánchez contestó con su famoso "bien". Pero es que el mensaje original de Ábalos incluía efectivamente una primera parte en la que hablaba de la deuda de Duro Felguera.

El manuscrito que hace público Libertad Digital surge a raíz de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la celebración del juicio oral por la relación de Duro Felguera y Venezuela entre el 19 y el 22 de octubre. Este proceso investiga las supuestas "mordidas" entregadas a altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de conseguir el megacontrato para construir la central termoeléctrica Termocentro en el año 2009 (un proyecto valorado en unos 1.500 millones de dólares). La Fiscalía Anticorrupción apunta a delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Y lo cierto es que el rescate a la compañía se aprobó en marzo de 2021, con una inyección total de 120 millones de euros, estructurada originalmente de la siguiente forma: 70 millones de euros mediante un préstamo participativo; 20 millones de euros a través de un préstamo ordinario; y 30 millones de euros destinados a una aportación directa de capital o préstamo participativo.