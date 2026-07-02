El portavoz de Jucil, Tomás Quesada, ha reclamado la dimisión "inmediata" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, además de exigir la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la situación generada por las recientes imputaciones judiciales ha provocado un grave deterioro de la imagen del Instituto Armado.

Durante la entrevista concedida a Juan Pablo Polvorinos en esRadio, Quesada ha defendido que la continuidad de la cúpula de la Guardia Civil resulta incompatible con los principios que representa la institución. "Entendemos que es lo mínimo que puede hacer porque su situación actual, más allá de lo que finalmente la Justicia dirima, actualmente es incompatible con lo que es la imagen de la Guardia Civil, con su función y, sobre todo, con nuestro lema de El honor es mi divisa", ha afirmado.

Un cuerpo manchado

El portavoz de Jucil ha extendido esa misma petición al director adjunto operativo, Manuel Llamas, actualmente investigado, y ha sostenido que en su caso existe un elemento agravante por su condición de guardia civil de carrera. "Él sí que debería tener más interiorizado y debería ser más fiel a ese lema de la Guardia Civil", ha señalado.

Quesada ha descrito el momento que atraviesa el cuerpo como una crisis sin precedentes en los últimos años. "Estamos en el momento más complicado, más turbulento de la historia reciente de la Guardia Civil", ha asegurado. Asimismo, ha lamentado que las sucesivas informaciones sobre la cúpula estén perjudicando el prestigio de la institución. "Cualquier noticia que sale en este sentido, en relación a nuestra cúpula, resulta más escandalosa que la anterior", ha dicho. Se trata de una situación que termina por "ensuciar el trabajo de los compañeros y la imagen del cuerpo".

Desde Jucil consideran que las responsabilidades políticas no deben limitarse a la dirección de la Guardia Civil. Por ello, el sindicato también exige la dimisión del ministro del Interior. Quesada ha recordado que Fernando Grande-Marlaska es el responsable de los nombramientos de la cúpula del Instituto Armado y ha apelado a unas declaraciones realizadas por el propio ministro en el Senado. "Él expresó que asumiría la responsabilidad política. Pues lo que tiene que hacer es demostrar que cumple con su palabra y dimitir cuanto antes", ha manifestado.

Cuando se le ha preguntado por la autoridad de la directora general para seguir ejerciendo el mando mientras permanece investigada, el portavoz de Jucil ha recordado que la Guardia Civil es una institución jerarquizada y de naturaleza militar. En ese sentido, ha explicado que los agentes deben obedecer las órdenes recibidas siempre que estas no sean contrarias a la Constitución. "Mientras nadie inhabilite a la directora general o dimita ella misma, no nos quedará más remedio que cumplir las órdenes", ha concluido.