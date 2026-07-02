La trampa del PSOE con la 'ley de nietos' que podría desembocar en un pucherazo electoral

En medio de la proliferación de casos de corrupción que afectan al Gobierno, al Partido Socialista y a su secretario general, Pedro Sánchez, el Ejecutivo está implementando una serie de medidas destinadas a incrementar a toda costa el censo electoral de cara a los próximos comicios. Este plan se articula principalmente a través de dos normativas clave: la regularización masiva de inmigrantes y la denominada ley de nietos. Sandra León repasa todo lo que hay detrás de esta maliciosa norma en el nuevo capítulo del Socialismo S.L.

En lo que respecta a la regularización masiva, el Gobierno inicialmente anunció que la medida acogería a unas 500.000 personas. A pesar de las advertencias de diversos sectores que señalaban que la cifra real sería mucho mayor, el Ejecutivo mantuvo su previsión original. Sin embargo, los datos actuales desmienten estas afirmaciones, situando la cifra de solicitudes entre 1,2 y 1,3 millones de personas. Esto demuestra que al menos 400.000 personas habrían entrado en España de manera fraudulenta e irregular en los últimos meses para beneficiarse de este proceso, evidenciando un claro efecto llamada.

La certeza de que se trata de al menos 400.000 personas se basa en los datos oficiales, que reflejan que a fecha de 1 de enero de 2026, el número de inmigrantes sin papeles en España era de 850.000. Dado que este era el número máximo de personas que cumplían con los requisitos de permanencia previa para optar a la regularización, cualquier cifra que exceda este límite, como el actual rango de entre 1,2 y 1,3 millones, corresponde a personas que han ingresado de forma irregular recientemente.