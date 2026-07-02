Lara Hernández carga contra el clima interno de Sumar tras su salida: "Ambiente tóxico"

La crisis interna de Movimiento Sumar sigue dejando secuelas. Tras meses de tensiones dentro de la formación y después del procedimiento abierto por presunto acoso laboral contra la ya excoordinadora general, Lara Hernández ha admitido el deterioro interno del partido y ha reconocido que en la organización se ha vivido un "ambiente tóxico", una situación que ha sido determinante en su salida.

En declaraciones a Televisión Española recogidas por Europa Press, Hernández ha hecho balance de los últimos meses en Sumar, marcados por la crisis orgánica y por la investigación interna abierta contra ella, finalmente archivada.

La exdirigente ha asegurado haber sufrido "el lado más duro y sucio" de la política y ha definido todo lo ocurrido como una "serie de despropósitos". Además, ha insistido en que durante estos meses ha sido víctima de una "campaña de desprestigio" que considera orquestada.

Defensa de su inocencia

Hernández ha defendido que su intención siempre fue llegar hasta el final del procedimiento. "No tiene nada que ocultar", ha señalado, insistiendo en que siempre ha dado la cara y en que está dispuesta a defender "su inocencia en todas partes".

La ya excoordinadora ha explicado que esperó al archivo del procedimiento interno antes de anunciar su dimisión y formalizar su salida de Movimiento Sumar. Aun así, ha expresado su deseo de que la formación logre encauzar esta etapa y celebre en buenas condiciones su asamblea general del próximo 11 de julio.

Hernández también ha reconocido que seguir en esas circunstancias era complicado. "Era difícil trabajar en un ambiente tóxico", ha admitido. Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que nunca ha tenido intención de aferrarse a cargos dentro de la organización. "No he venido a agarrarme al sillón, a ningún puesto ni a ninguna lista", ha afirmado.

Respaldo de Yolanda Díaz

Tras abandonar la política orgánica, regresará a su actividad profesional como profesora de secundaria en Madrid.

Sobre su conversación con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Hernández ha confirmado que ambas han podido hablar tras conocerse su decisión, aunque ha rechazado desvelar el contenido de esa conversación por considerar que pertenece al ámbito privado.

Sí ha querido subrayar, no obstante, que ha contado con el respaldo de Díaz durante todo este proceso. "He contado con todo su apoyo en todo momento", ha asegurado.

Pese a su salida, Hernández ha reivindicado su compromiso con el espacio de la izquierda alternativa y ha defendido el modelo de coaliciones amplias impulsado por Sumar y sus socios.