Moncloa se apoya en Ineco y en una empresa estatal cubana para gestionar el aluvión de expedientes de nacionalidad

Moncloa quiere pisar el acelerador en el proceso de concesión de nacionalidades tras los 2,4 millones de solicitudes registradas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Solo en Argentina se concentran cerca de un millón de expedientes y, de ellos, más de 650.000 corresponden al Consulado de Buenos Aires. Todos ellos aspiran a obtener la nacionalidad española y verán cómo el procedimiento se acelera después de que el Gobierno haya decidido externalizar parte de la gestión.

Para ello ha recurrido a la empresa pública Ineco, cuyo presidente, Sergio Vázquez Torrón, compareció el pasado mes de abril como testigo ante el Tribunal Supremo en el denominado caso mascarillas por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A ello se suma la adjudicación de un contrato de 1.602.217 euros a la empresa estatal cubana Palco para reforzar el Consulado de España en La Habana con personal seleccionado bajo las directrices del régimen cubano. El objetivo es apoyar la tramitación de los expedientes y acelerar un proceso que podría permitir a millones de nuevos ciudadanos participar en las próximas elecciones generales, previstas para el próximo año.

Aunque el Gobierno no ha informado públicamente sobre estas subcontrataciones, fue el senador socialista César Mogo, también secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, quien las confirmó durante su intervención del pasado 26 de mayo ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Allí anunció que "se está a punto de suscribir un apoyo externo, a través de un organismo del Estado como es el Ineco, para acelerar y superar los problemas de gestión", con el objetivo de "agilizar las inscripciones de nacionalidad" derivadas de la Ley de Nietos.

El propio Mogo también reconoció, en una tribuna publicada en El Socialista, haber recorrido al menos cuatro países de Iberoamérica para reunirse "con los españoles residentes en Chile y Paraguay", después de haber hecho lo propio "con quienes viven en Argentina y Uruguay".

Las prisas y la falta de transparencia con las que el Gobierno está gestionando este proceso alimentan las dudas sobre su desarrollo. Hasta ahora, el voto exterior apenas había alterado el resultado de unas elecciones generales, pero la incorporación potencial de más de dos millones de nuevos electores introduce un factor completamente distinto. No solo importa el volumen, sino también la distribución territorial de esos nuevos censados, ya que varias circunscripciones podrían acabar decidiendo el reparto de escaños.

Los requisitos exigidos para acogerse a la conocida como Ley de Nietos son, en comparación con otros procedimientos de nacionalización, reducidos. Entre la documentación imprescindible figuran el documento de identidad y el certificado de nacimiento del ascendiente español.