Imputada por hacer café en la cocina del PSOE

El caso de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, es interesante por la semántica. Ella misma lo dijo, lo de la semántica. En el Senado, apelando a la disciplina que estudia las unidades lingüísticas, dijo que había una diferencia entre una reunión y tomarse un café, razón por la cual nunca se había reunido con Leire Díez. Después aclaró que ella no toma café, sino té, aunque ya no entró en la semántica de este otro estimulante. Con el café semántico, la directora quiso decir que no había mentido cuando aseguró que las reuniones no se habían producido, cosa que mantuvo igualmente el ministro Fernando Grande-Marlaska hasta que dejó de mantenerlo.

La directora no se amparó solamente y vanamente en la semántica. En la misma sesión, donde parecía que el té había sido fuerte, dijo que los cafés habían sido cortos, aunque no se refería a los ristrettos: "[los encuentros] se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café". ¿Solo, cortado, largo, macchiato, capuccino, americano, con leche, el relaxing cup of café con leche de Ana Botella en plaza Mayor?

Hay gente que se pasa la tarde con un café ocupando silla y mesa, y hay gente que se lo toma en la barra de golpe, y andando. El tiempo de un café no está reglado. El tiempo necesario para hablar de una operación ilícita, tampoco. Pero, así a ojo, para un intercambio clandestino, cuanto menos tiempo mejor. Y mucho más seguro un encuentro informal: mejor fuera del despacho que dentro. En cualquier caso, en ese instante de su declaración, el té había desaparecido y nuevamente era el café el protagonista.

Felicidades al que se le ocurrió que el café iba a hacer de este asunto una anécdota. La imagen de dos mujeres tomando café en una cafetería, rapidito, porque al menos una trabaja con horario, transformaba estos encuentros en una estampa cotidiana con la que cualquiera se identifica. Quién no se baja de la oficina a tomarse algo si aparece una conocida que quiere hablarte. Pero la historia del café ha ido creciendo. El autor nunca controla. Se ha vuelto puro equívoco, comedia de enredo, ópera bufa y, con la entrada de Montse Mínguez, ha pasado a ser la escena de la sitcom en la que el público se tira al suelo. Porque la portavoz del PSOE ha dicho que a González se la imputa "por hacer unos cafés" y que eso es muy diferente a reunirse y "hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen".

Yo estaba pensando en votar a favor de que imputen a los que hacen mal el café, que son legión, pero resulta que todo es un problema lingüístico. Mínguez ha incurrido en una "catalanada". Hacer por tomar y tomar por hacer. Maldita semántica. Pero la historia del café se le está complicando a González. Lo suyo es que dimitiera, porque la sospecha, y no es infundada, mancha de forma indeleble. Pedro Sánchez no está por la labor. No puede dimitir ni uno: lo dejaría en evidencia. Así que café, mancha y puro.