Presuntos delincuentes al frente de la Guardia Civil

Ni que decir tiene que cualquier ministro del Interior de cualquier país democrático del mundo habría presentado inmediatamente su dimisión si los altos mandos de un cuerpo policial resultaran imputados por delitos tan graves como aquellos por los que han sido imputados este jueves la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, en el llamado "caso de las cloacas del PSOE". Sin embargo, Fernando Grande Marlaska no sólo no ha dimitido sino que, en el colmo del surrealismo, mantiene al frente de la Benemérita a estos dos presuntos delincuentes. Así las cosas, todos podemos comprender la indignación de todas las asociaciones de la Guardia Civil, ya muy agitadas desde que se supo que ambos habrían presionado a los agentes de la UCO para que se pusieran de perfil en las causas que perjudicaban al Gobierno y desde que se hicieron patentes los "cambios de versión" -por no decir, mentiras- de Marlaska y González, quien ha terminado por reconocer que mantuvo varias reuniones con la "fontanera" del PSOE, Leire Díez.

El caso es que es que ya no se trata de recordar el lema del cuerpo -El Honor es mi divisa-, sino de denunciar, aun desde el punto de vista más pragmático y funcional, el colosal disparate que supone mantener al frente de la Guardia Civil a quienes presuntamente han cometido delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia. Que algo tan vergonzoso tenga un precedente en el hecho de que el Gobierno también mantuviera al frente de la Fiscalía General del Estado a un imputado por el delito de revelación de secretos -el ya condenado Álvaro García Ortiz- no debería aminorar el escándalo sino acrecentarlo.

Sin embargo, tal y como denunciábamos ayer en estas mismas páginas, todos sabemos de quien dependen en última instancia todos estos cargos públicos, y este no es otro que "el one", "Don Teflón", es decir, Pedro Sánchez: Es en beneficio del Gobierno de Pedro Sánchez y en beneficio de sus familiares imputados -esposa y hermano- por los que González y Llamas presionaron presuntamente a los agentes de la UCO para que "se pusieran de perfil" antes las investigaciones judiciales. Y si esta mafia estaba al servicio del Gobierno se puede entender que el Gobierno esté al servicio de la mafia.

Algunos lectores tratarán de buscar consuelo en otra parte como, por ejemplo, en el hecho de que la Agencia Tributaría, a través de la Abogacía del Estado, se haya personado por fin en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros. Aun así, y al margen de que la Agencia Tributaria no podía demorar eternamente esta personación, el hecho es que Sánchez, su gobierno y su partido siguen respaldando al imputado ex presidente del gobierno, a quien, por cierto, también quieren procesar en Bolivia por una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir a favor de la empresa peruana grupo Gloria.

Así las cosas, y a pesar de lo mucho que queda de España como Estado de derecho, no hay motivos para la tranquilidad ante un gobierno que se sirve y sirve a presuntos delincuentes y que parece decidido a mantenerse como sea en el poder "más allá de 2027".