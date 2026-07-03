Todas las fechas que delatan la connivencia de la directora de la Guardia Civil imputada con la cloaca del PSOE

Los principales encargados de combatir el crimen en España no dejan de caer imputados o citados por escándalos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. El fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado; sus números dos y tres –Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera–, citados como testigos por el caso cloaca; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada; el DAO de la Guardia Civil, imputado; y hasta el DAO de la Policía Nacional, acusado de violación a una subordinada. Pero todo da igual como Sánchez: todos siguen en sus cargos como si no pasara nada. Y es que el Gobierno ya ha dejado claro que no habrá cambios en la cúpula de la Guardia Civil por el momento. Ni la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ni el máximo responsable operativo del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, van a dejar sus puestos pese a que han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa que investiga las cloacas del PSOE diseñadas para atacar a jueces, fiscales anticorrupción y guardias civiles.

"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas Fernández, que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera", han señalado fuentes del Ministerio del Interior.

¿El argumento? Que, según el Gobierno, no hay indicios penales. Justo lo contrario de lo que sostiene la Justicia. Estas son las fechas y actos, de hecho, que prueban que hay indicios penales por todas partes para imputarles. Y para que un Gobierno medianamente normal los cesase fulminantemente.

Según la UCO, Mercedes González mantuvo tres encuentros con la ejecutora de la cloaca, Leire Díez. Lo dice con esa rotundidad porque el teléfono de Leire Díez estaba geolocalizado. Vamos con las fechas:

1º Encuentro: 29 de septiembre de 2024. Fecha muy relevante porque el nombramiento del cargo como directora de la Guardia Civil fue el 17 de septiembre de 2024. Y la toma de posesión real, el 23 de septiembre. Es decir, que a los seis días de su nombramiento ya estaba citándose con la cloaca .

. 2º Encuentro: 20 de diciembre de 2024.

3º Encuentro: 2 de abril de 2025. Y, según reconoció una nota de la Guardia Civil, se habló del topo de la trama Koldo, el comandante Villalba porque Leire pidió su recolocación en el cuerpo –estaba imputado–. Pues bien, el 29 de abril se creó oficialmente un puesto de nueva creación: agregado de Interior en la Embajada de Roma. Puesto que se le dio al topo de la trama Koldo.

Pero es más grave aún. Es que la Guardia Civil comunicó a Mercedes González la alerta por los ataques de la cloaca de Leire Díez. Estas son las fechas de las "notas de despacho" remitidas alertando de la cloaca:

1ª 20 de marzo de 2025

2ª 29 de abril de 2025

3ª Ampliación del 5 de 2025

Es decir, que González se vio con Leire Díez tras recibir la primera nota de despacho sobre la cloaca. Mantuvo el contacto durante todas las alertas. Y no denunció nada pese a que todas las notas alertaban de un ataque a la Guardia Civil. A su Guardia Civil. Y lo ocultó.

Todo esto sin contar con el hecho de que el otro imputado, el DAO, Manuel Llamas, sigue con ella pese a haber sido denunciado por agentes de la Guardia Civil, por haberles exigido "ponerse de perfil" en "los casos políticos", no ser "proactivos" y pasar sus informes para que "no haya nada". Todo ello en plena investigación de la oleada de casos de presunta corrupción del PSOE, Gobierno y familia de Pedro Sánchez.