La nula empatía de los Esther Palomera

Seguro que todos nos hemos olvidado ya, pero hace mucho, mucho tiempo, en el sarao subvencionado de Ignacio Escolar, el equipo de opinión sincronizada intentó fingir que tenía algo en la cabeza que no fuera la defensa cerrada del Amado Líder. Es cierto que fue solo hace una semana, pero en tiempo de tardosanchismo son un par de docenas de nuevos imputados de la organización criminal conocida como PSOE. Así que quizá ustedes se hayan olvidado ya, y no me extraña. El volumen de vacuidades y estupideces por segundo estuvo cerca del récord que supera todos los años la asamblea general de la ONU. Pero hubo una en concreto que, por lo simplista e icónica, me ha parecido especialmente reseñable.

Les hablo de la frase de Esther Palomera, una de las principales aduladoras del régimen, en la que nos aseguraba que "en esta vida es mucho más fácil ser de derechas que ser de izquierdas. Los de derechas no se preocupan del prójimo". Hay que reconocer a la propagandista la concisión en la que ha resumido todo el credo de la izquierda. Así como Jesucristo redujo los diez mandamientos a uno, Palomera ha reducido a su esencia el progresismo, despojándolo de toda la hojarasca ideológica que lo acompaña y que, como la moda de temporada, es completamente accesoria y cambiante.

Y la esencia del progresismo, al contrario de lo que parece querer decir la ínclita exsubdirectora de La Razón —qué ojo tienes, Francisco Marhuenda— es muy simple: la carencia total y absoluta de empatía. Porque si empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro, de comprender sus pensamientos y sentimientos, aunque no se compartan, lo que reluce como buena bisutería en las palabras de Palomera es su incapacidad total y absoluta de entender qué piensan y qué sienten las personas de derechas. No es la única, claro. Jonathan Haidt y otros académicos ya nos han mostrado empíricamente que quienes somos de derechas entendemos mejor los argumentos y las ideas de izquierdas que al revés. Y también que las personas de derechas tienden a comprender y mostrar empatía a quienes cree meramente equivocados, mientras que los progresistas son más propensos a lanzar fatuas y condenar moralmente a las tinieblas exteriores a quienes discrepamos de ellos.

Hay varias hipótesis de por qué es así. El propio Haidt propuso para explicarlo la teoría de los fundamentos morales, que serían las piedras básicas sobre las que basamos nuestros razonamientos y hasta intuiciones sobre el mundo que nos rodea. Según sus investigaciones, los progresistas dan mucha importancia a una parte de dichos fundamentos, mientras que los conservadores los tienen todos en cuenta. Así, es más fácil para los segundos comprender una visión para ellos parcial e incompleta que para los primeros entender un universo moral má más amplio que el suyo. Thomas Sowell propuso décadas antes la teoría de las visiones, que para el caso que nos ocupa concluiría que a un progresista le importa demasiado su idea de sí mismo como el bueno de la película como para que intente siquiera atreverse a considerar que quizá el otro no es el malo.

De ahí la idea banal, absurda y estúpida de Esther Palomera de que quienes somos de derechas no nos preocupamos por el prójimo cuando lo hacemos tanto como ella, pero teniendo en cuenta muchas más variables. Simplificando mucho, un progresista ve a alguien pasando dificultades y considera que es de justicia quitar dinero a quien está relativamente mejor y dárselo. Uno de derechas contempla también que hacer esto desincentiva a ambos a intentar mejorar su situación y que puede ser peor remedio que la enfermedad. El progresista escucha argumentos de esta índole y los traduce mentalmente a que no nos importa quienes están peor. No como ellos, claro. Y así pasan por la vida, creyéndose que sólo ellos se preocupan por los demás, que sólo ellos son buenos buenísimos de la muerte, no como esa gente repugnante de derechas. Y como esa autosatisfacción irracional es tan grata, difícilmente van a dar un paso fuera del redil para entender que quizá nada es tan sencillo y empatizar con lo que piensa y siente el que discrepa.