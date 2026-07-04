El Gobierno apoyará a sus altos cargos imputados incluso si hay sentencia condenatoria

El Gobierno continúa en el modo resistencia. Después de que la investigación haya alcanzado a dos altos cargos nombrados por el Consejo de Ministros, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en Moncloa se ha impuesto la norma de que ni dimisiones, ni rectificaciones, ni grietas en el discurso.

La estrategia pasa por levantar un cortafuegos entre las decisiones judiciales y la responsabilidad política asegurando que los tentáculos de la trama Leire Díez no han llegado al Ejecutivo. En el Gobierno insisten en que una investigación no equivale a una condena y recuerdan que González y Gualda conservan intacta la confianza del Ejecutivo.

Sostienen que no existe ninguna actuación irregular acreditada, que no hay obstrucción a la Justicia y que nadie dio instrucciones para interferir en el trabajo de los agentes de la UCO en las investigaciones. Un relato que choca con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha citado a Mercedes González a declarar el próximo 16 de julio como investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Los ministros han repetido que la investigación se encuentra en una "fase embrionaria". Una expresión cuidadosamente elegida para trasladar la idea de que todavía no existen elementos suficientes para exigir responsabilidades políticas. "Vamos a dejar que la Justicia haga su trabajo", dice la ministra portavoz, Elma Saiz. Un mensaje que llega después de que el Ejecutivo haya dejado claro que mantendrá su respaldo a Mercedes González y Belén Gualda incluso si la causa desemboca en una sentencia condenatoria, el mismo criterio que viene aplicando con el exfiscal general del Estado.

En Moncloa, sin embargo, no contemplan mover una sola ficha. La prioridad ahora no es una remodelación de los altos cargos que controlan, sino impedir que la investigación termine convirtiéndose en una crisis política. En el Gobierno intentan sacar este asunto del foco informativo tratando de desplazar el debate hacia el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Andalucía, al que dedican todas sus críticas.