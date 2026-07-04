El nido de corrupción que amenaza a Sánchez: la macrocausa SEPI con 100 imputados apunta a Montero

En este fragmento de El Programa de Cuesta en Libertad Digital, se analiza la ramificación de la trama de corrupción dentro de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la cual se describe como un presunto fraude de hasta 760 millones de euros y que involucra a tres presidentes consecutivos bajo sospecha.

Se destaca que el Gobierno español respalda públicamente a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, a pesar de estar imputada en el caso. Los colaboradores denuncian que estas acciones demuestran que el Ejecutivo se sitúa de forma flagrante fuera del Estado de Derecho y debilita de manera grave la credibilidad de las instituciones públicas del país.

La estructura de poder dentro de la trama de la SEPI, según se explica, estaría liderada en la sombra por figuras de peso del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, con ramificaciones específicas para desviar fondos bajo la justificación de realizar rescates financieros a empresas privadas durante la pandemia. Entre las compañías rescatadas bajo sospecha se mencionan nombres como Plus Ultra y Air Europa.