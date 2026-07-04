Narbona ve "magnífico" el trabajo de Mercedes González y calla sobre su vínculo con Leire Díez

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha querido mostrar este sábado el respaldo de la formación a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que esta haya resultado imputada en el marco de las diligencias del conocido como caso Leire. Durante su participación en unas jornadas sobre feminismo organizadas por el partido en la localidad vallisoletana de Aldea de San Miguel, la dirigente ha asegurado tener "plena confianza" en la labor de la máxima responsable del Instituto Armado.

Las declaraciones de Narbona se producen en un momento de notable inestabilidad para la cúpula de la seguridad del Estado, dado que no solo González se encuentra bajo la lupa judicial. El director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, también está siendo investigado por supuestas irregularidades vinculadas a esta misma trama. Ante esta situación, la presidenta del PSOE ha exigido que se respete la presunción de inocencia de ambos mandos policiales, evitando cualquier tipo de autocrítica por parte de la formación gubernamental ante un escándalo que salpica al Ministerio del Interior.

En su encendida defensa, la exministra ha llegado a calificar de "magnífico" el desempeño profesional de Mercedes González, elogiando no solo su actual etapa al frente de la Guardia Civil, sino también su periodo previo como titular de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Según Narbona, el historial de la investigada es motivo suficiente para mantener intacto el apoyo institucional y confiar en que, en un corto espacio de tiempo, se logren despejar "las dudas" que han motivado la apertura de esta delicada investigación judicial.

Sin embargo, la dirigente socialista también tiene su propio papel en este entramado procesal. Al ser interrogada sobre su relación personal con la figura central de la investigación, Leire Díez, Narbona ha admitido que la conoce desde el año 2017. Pese a esta confirmación, ha optado por el hermetismo ante los medios de comunicación y ha adelantado que reservará los detalles de dicho vínculo para su comparecencia judicial. Está previsto que declare en calidad de testigo ante el magistrado Santiago Pedraz el próximo 10 de julio en la Audiencia Nacional.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si la delicada situación procesal del director adjunto operativo debería forzar su destitución o apartamiento temporal del cargo, la máxima representante orgánica del partido ha evitado pronunciarse de forma directa. Fiel al argumentario socialista de no asumir responsabilidades políticas de forma anticipada, Narbona ha descargado cualquier decisión disciplinaria en el Ejecutivo, señalando que el futuro del DAO es competencia exclusiva del Ministerio, desvinculando así al partido de las posibles purgas que deban acometerse en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.