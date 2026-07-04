El escenario demoscópico a las puertas del ecuador de 2026 dicta una sentencia inapelable para el proyecto de Pedro Sánchez: la coalición de Gobierno y sus socios separatistas han quebrado por completo. Según los datos del último Votómetro elaborado por Redlines para The Objective, España se encamina de forma irreversible hacia un cambio de ciclo político sin precedentes. El bloque liberal-conservador no solo asesta un golpe definitivo al sanchismo, sino que tritura cualquier posibilidad de bloqueo institucional, garantizando la investidura de una alternativa con un demoledor 93,5% de probabilidades de éxito.

La proyección no deja lugar a la duda en la aritmética del Congreso de los Diputados: la alianza implícita entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se dispara hasta unos aplastantes 201 escaños. Una cifra histórica que sitúa el cambio político a 25 diputados por encima de la mayoría absoluta y que reduce a un marginal 0,5% las posibilidades matemáticas de supervivencia del actual frente de izquierdas.

Feijóo se consolida ante un Vox emergente

El Partido Popular se afianza como la primera fuerza del país. Feijóo obtendría hoy el 32,3% de las papeletas y 139 escaños, mejorando sus resultados del pasado 23-J y distanciándose a cinco puntos del PSOE. La fortaleza del líder gallego radica en un doble motor: un índice de fidelidad interna superior al 80% y una notable capacidad de penetración en el electorado socialista, absorbiendo ya a casi un 9% de los ciudadanos que confiaron en Pedro Sánchez en 2023, además de movilizar al 11% de los abstencionistas.

Sin embargo, la ansiada hegemonía en solitario que persigue Génova se topa con la realidad de un bloque de derechas complementario donde Vox demuestra tener un suelo electoral blindado y ajeno a las modas. Lejos de desgastarse, la formación de Santiago Abascal experimenta un fuertísimo avance, disparándose hasta el 17,7% de los votos y alcanzando los 62 escaños. Con 29 diputados más que en la actualidad, Vox se ratifica como la llave maestra ineludible para desalojar al PSOE de la Moncloa.

La formación liderada por Abascal destaca especialmente por su fidelidad, la más alta de todo el arco parlamentario (86%). Ni la intensa campaña mediática ni la irrupción de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez —que lograría un escaño testimonial con el 2,2% de los votos— consiguen erosionar lo más mínimo el peso específico de Vox en la futura conformación del Ejecutivo nacional.

Naufragio en la izquierda

En el extremo opuesto del espectro político, los datos reflejan un auténtico naufragio de la izquierda radical y la socialdemocracia. El PSOE rompe sus diques de contención y cae al 27,3% de los sufragios, retrocediendo a los 111 escaños (10 menos que en las últimas generales). Ferraz sufre una sangría multidireccional incontrolable, reteniendo apenas a dos de cada tres votantes. El desencanto con la gestión de Pedro Sánchez alimenta de forma directa tanto las filas del PP como la abstención, que ya devora a un alarmante 7% del antiguo votante socialista.

Por su parte, el espacio de la extrema izquierda comunista que sostiene la coalición certifica su defunción política. El artefacto político ideado por Yolanda Díaz, Sumar, colapsa por completo y cae hasta un irrelevante 6,2% que le dejaría con apenas 10 escaños, fulminando 21 de los que dispone hoy en la Cámara. La pésima fidelidad de voto del partido (42,9%) provoca una estampida generalizada: un 19,5% busca refugio de última hora en el PSOE, mientras que un sorprendente 13,7% decide cruzar la acera ideológica directamente hacia el Partido Popular. Las cenizas del espacio permiten una mínima reanimación de Podemos, que arañaría únicamente 2 escaños parlamentarios.

Fin del chantaje

La contundencia de los datos del bloque de la derecha extingue de raíz el protagonismo del nacionalismo periférico y el separatismo, cuyo poder de veto o chantaje presupuestario queda reducido a la nada absoluta. La coalición que sostiene los decretos del Gobierno actual (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG) se estrellaría colectivamente en un techo máximo de 146 diputados, quedando a una distancia sideral (30 escaños) de la gobernabilidad.

El independentismo catalán acusa además el desgaste de su sumisión a las estrategias de Sánchez en Madrid: ERC retrocedería a los 6 escaños y los golpistas de Junts perderían fuelle quedándose en tan solo 5 representantes. En el País Vasco, las posiciones permanecen congeladas con Bildu en 6 y el PNV en 5, idéntica situación a la de un BNG que conserva su único asiento.