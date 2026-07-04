Tellado exige elecciones generales ante un Gobierno con "más imputados que diputados"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido este sábado la convocatoria inmediata de comicios, al considerar que la actual legislatura "está finiquitada". Durante una visita a la localidad coruñesa de Pontedeume, el dirigente conservador ha denunciado la situación de "gravedad extrema" que atraviesa el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y ha reclamado un paso al frente para devolver la voz a la nación.

En declaraciones a los medios, Tellado ha trazado una dura radiografía de la coalición gobernante. "Tienen más imputados que diputados", ha aseverado, detallando que actualmente existen "126 imputados frente a los 121 diputados" que conforman el bloque que sostiene al gabinete socialista en la Cámara Baja. A su juicio, el presidente del Gobierno debe asumir la reality de su mandato y ceder el protagonismo a los votantes.

Además, ha recordado que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado ya han instado formalmente a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, en su defecto, a disolver las Cortes Generales. El número dos de la formación ha insistido en que el Ejecutivo pretende perpetuarse de espaldas a la ciudadanía y al poder legislativo, ignorando la parálisis parlamentaria y el asedio judicial.

En clave de responsabilidades, Tellado ha calificado de inaceptable la permanencia de Mercedes González como directora general de la Guardia Civil tras su imputación. "Debería haber dimitido ya", ha apostillado, extendiendo esta exigencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado abiertamente de haber "mentido" de forma reiterada tanto ante los periodistas como en el ámbito parlamentario.

El secretario general de los populares también ha exigido la destitución inmediata de la máxima responsable de la SEPI, argumentando que resulta inasumible que continúe liderando este organismo estatal mientras es investigada por la Justicia. Según el portavoz popular, el palacio de la Moncloa evita forzar estos ceses porque desencadenarían "un auténtico descalabro" dentro de la estructura socialista.

Sobre la crisis reputacional en el seno del Instituto Armado, Tellado ha insistido en que tanto la directora general como el director adjunto operativo deben ser apartados de sus funciones. En este punto, ha instado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a utilizar sus competencias legales para ejecutar de inmediato ambas destituciones y limpiar la imagen del cuerpo.

Finalmente, aprovechando su presencia en el XVI Feirón Medieval dos Andrade, Tellado ha querido brindar su apoyo explícito a Iglesias Villanueva, aspirante a alcalde de Pontedeume para el año 2027. Tras lamentar los doce años de mandato del socialista Bernardo Fernández Piñeiro, en los que el municipio ha mantenido "los mismos problemas de siempre", ha defendido que una alineación institucional bajo las siglas del PP sería la fórmula ideal para garantizar el progreso local.