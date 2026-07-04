Terremoto Guardia Civil: graves consecuencias por imputación de su directora tras reunirse con Leire

En este bloque del Programa de Cuesta, de Carlos Cuesta en Libertad Digital, se analiza la supuesta participación y posterior imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en relación con una presunta trama de obstrucción a la justicia y revelación de secretos que involucra a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El presentador, junto a los colaboradores Raúl Vilas y Luis Fernando Quintero, examina las contradicciones de las declaraciones de González, quien inicialmente negó de forma rotunda cualquier reunión o implicación con Leire Díez, vinculada a las investigaciones de corrupción que salpican al entorno socialista. No obstante, gracias a la geolocalización de los dispositivos móviles realizada por la Guardia Civil, se ha podido certificar que existieron al menos tres encuentros entre ambas.

Durante el programa, se desglosan estos tres encuentros y las justificaciones dadas por González, calificadas por los tertulianos como inverosímiles y contradictorias, especialmente el intento de justificar el nombramiento del comandante Rubén Villalba como agregado de Interior en la Embajada de Roma poco después de que se produjeran las reuniones señaladas.

Asimismo, interviene Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, para comentar la gravedad de la situación dentro de la institución y el impacto de estas acciones en los agentes de la UCO. Se destaca la existencia de notas de despacho en las que se alertaba de un posible ataque a la independencia de estas unidades de investigación, información que, según los tertulianos, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas habría ocultado para proteger la estructura del Gobierno.