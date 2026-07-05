'El País' relega la imputación de la cúpula de la Guardia Civil al final de una entrevista a Robles

El diario El País ha vuelto a demostrar este domingo hasta qué punto está dispuesto a degradar el ejercicio del periodismo para blindar al Gobierno de Pedro Sánchez. En una extensísima entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles —repleta de autobombo sobre la próxima cumbre de la OTAN y las tensas relaciones con Donald Trump—, el altavoz oficial de La Moncloa ha perpetrado una maniobra más de ocultación.

La gravedad del contexto es ineludible: la entrevista se produce a las puertas de que el juez Pedraz haya imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sumiendo a la institución en una crisis institucional sin precedentes que salpica también al Director Adjunto Operativo (DAO). Sin embargo, para el diario de Prisa, que la cúpula del Instituto Armado esté bajo sospecha judicial por presunta corrupción es una mera anécdota.

Tres preguntas testimoniales

El sectarismo es flagrante al relegar el escándalo al vagón de cola del cuestionario, despachándolo en apenas tres breves y tibias preguntas de un total de veintiuna.

Ante el tibio interrogatorio del periodista, Robles ha optado por sacudirse la responsabilidad y lanzar la patata caliente directamente al tejado de Fernando Grande-Marlaska. Al ser preguntada sobre si mantiene la confianza en Mercedes González, la ministra de Defensa ha recurrido al escapismo administrativo: "A mí no me toca mantener la confianza en la dirección de la Guardia Civil. La Guardia Civil pertenece al Ministerio del Interior y es el ministro...", ha respondido, lavándose las manos a pesar de que este nombramiento se realiza por ley a propuesta conjunta de ambos ministerios.

Robles esquiva las reuniones secretas

La ministra, parapetándose en su antigua condición de magistrada, se ha limitado a invocar la "presunción de inocencia" y ha evitado afear los escandalosos encuentros de la jefa de la Benemérita con Leire Díez. Robles ha despachado el asunto con un genérico "tolerancia cero con la corrupción" que suena a hueco en un Gobierno cercado por los juzgados.

La ministra ha continuado diciendo que "los ciudadanos deben saber que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos somos honestos". Por último, ha querido desmentir a otros compañeros que acusan a la justicia de tener dos varas medir con los casos que afectan al PP y al PSOE, aunque sembrando cierta sombra de duda: "Es absolutamente falso. Igual que los militares en su vida privada pueden votar lo que quieran, pero como Fuerzas Armadas tienen la imparcialidad, lo mismo pasa con los jueces que, en su fuero interno, pueden pensar una cosa u otra pero, cuando se ponen la toga, son absolutamente independientes. ¿Y si alguno no lo fuera? Evidentemente tiene una enorme responsabilidad, no solo personal, porque está sembrando dudas sobre la justicia".