El PSOE se asoma al abismo electoral y la aplastante suma de PP y Vox hunde a la izquierda

El proyecto de Pedro Sánchez se asoma al abismo electoral según los datos directos de un sondeo de Ipsos para La Vanguardia, realizado entre el 16 y el 29 de junio. La fotografía del panorama político actual es demoledora para el bloque gubernamental, el centroizquierda se encamina a un castigo histórico en las urnas, perdiendo más de dos millones de votos, mientras que la suma del Partido Popular y Vox roza una inédita mayoría absoluta con 196 escaños, situándose holgadamente por encima de la frontera de la mayoría absoluta (176 escaños).

La contestación social a la gestión del Ejecutivo se traduce en una urgencia democrática donde el 46% de los españoles exige ya un adelanto electoral, frente a tan solo un tercio que prefiere agotar la legislatura en 2027. Incluso dentro de las propias filas gubernamentales el nerviosismo es patente, ya que uno de cada cinco votantes del PSOE o de Sumar se suma a la petición de abrir las urnas de inmediato.

La derecha supera el 50% del voto frente al desplome de la izquierda

El mapa parlamentario proyectado por la encuesta dibuja un vuelco de dimensiones históricas debido al progresivo hundimiento del PSOE, la canibalización de la izquierda radical y el ascenso fulgurante de Vox. El bloque conservador conquistaría más de 12 millones de sufragios (superando el 50% de las papeletas), frente a una izquierda que se queda en el 37% con poco más de ocho millones y medio de votos.

El PP se mantendría como primera fuerza con el 31,2% de los votos y 132 escaños. Pese a sufrir un ligero estancamiento a la baja que le haría ceder dos puntos y 5 diputados respecto a 2023, la solidez de su bloque permanece inalterada. Por su parte, Vox se convierte en el gran motor del cambio político. La formación de Santiago Abascal se dispara hasta el 18,5% del voto, conquistando 64 escaños (31 más de los que posee actualmente) gracias a una movilización masiva de su electorado.

Pedro Sánchez y el PSOE retroceden lentamente pero sin freno. Los socialistas caen casi cinco puntos respecto a las últimas generales, quedándose con el 27,1% de los sufragios y 111 escaños (10 menos). El proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, se desintegra y se queda con el 7,6% del voto y solo 12 diputados (pierde casi 20). Con apenas un 1,8%, la formación morada de Podemos consuma su desaparición del arco parlamentario.

La desmovilización castiga con dureza a la izquierda. Las expectativas de participación se sitúan en un rotundo 80% para el electorado de la derecha, frente a un tibio 71% en el bloque del centroizquierda.

Fugas masivas y el fin del mito del voto joven socialista

La fidelidad de voto explica la solidez del bloque alternativo. Mientras Vox retiene a más del 86% de sus electores y el PP al 76%, el PSOE apenas conserva al 63%. El drama en el cuartel general de Ferraz se agrava con unas transferencias de voto inauditas hacia la derecha: uno de cada diez votantes socialistas de 2023 apoyaría ahora al PP, a Vox, a Se Acabó la Fiesta (SALF) o a Aliança Catalana. En el caso de Sumar, la retención es de un raquítico 38%, enviando un 13% a Podemos, otro 13% al PSOE y uno de cada quince electores directamente hacia el PP o Vox.

Por franjas de edad, el rechazo a las políticas de Sánchez es especialmente llamativo entre las nuevas generaciones, destruyendo el tradicional feudo de la izquierda:

De 18 a 34 años el PSOE cae a la tercera posición (11%), duplicado por un Vox imparable que lidera con el 22%, seguido del PP (14%). Mientras que de 35 a 54 años el PSOE empata con Vox en el 15%, quedando a siete puntos de distancia del PP. Los mayores de 55 años: Es el único reducto donde el PSOE resiste, empatando con el PP en el 23%.

En el desglose por sexos, el desgaste socialista también altera los equilibrios. En el voto femenino el PSOE empata con el PP en un 19% de intención directa, mientras que entre los hombres cae al 15%, muy por detrás del PP (23%) y de Vox (20%).

Seísmo en Cataluña y polarización extrema

El clima de fin de ciclo se traslada también a las formaciones separatistas, registrando un auténtico vuelco en Cataluña. Mientras ERC resiste e incluso sumaría un diputado más, Junts sufre un desplome catastrófico al perder 4 de sus 7 escaños. El partido de Carles Puigdemont retiene solo a uno de cada cuatro votantes y empata a 3 escaños con la emergente Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que irrumpe con fuerza en el Congreso.

En el capítulo de valoración de líderes, el reflejo de la crispación política es absoluto. Aunque Gabriel Rufián encabeza técnicamente la lista con un 4,4 (seguido de Salvador Illa con 3,6 y Yolanda Díaz con 3,5), Pedro Sánchez sufre la mayor caída del estudio junto a Feijóo, hundiéndose hasta el 3,4. Alberto Núñez Feijóo se sitúa en el 3,2 y Santiago Abascal en el 2,9, si bien este último es el líder más valorado por sus propios votantes con un notable 7,1 (frente al 6,4 que obtiene Sánchez entre los suyos).

La polarización arroja datos extremos: un 74% de los votantes del PP y un aplastante 90% de los de Vox califican a Pedro Sánchez directamente con un cero, un síntoma inequívoco del agotamiento social ante el Ejecutivo. Con este panorama, revertir la tendencia y evitar la entrada del bloque PP-Vox en La Moncloa parece requerir, hoy por hoy, algo más que un milagro.