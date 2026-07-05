Los expertos disparan la alerta por la Ley de Nietos: ya hay "1,3 millones de votos" preparados para alterar las urnas

Pedro Sánchez ya está en disposición de colar más de un millón de votantes extra en las próximas elecciones por medio de su Ley de Nietos. Un estudio de la consultora Freemarket resume la barbaridad de forma tajante: "La aplicación de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática opera como un elemento de distorsión cuantitativa sobre el sistema electoral español". Y eleva la gravedad: "La convergencia de un volumen potencial de hasta 1,3 millones de nuevos electores con la supresión técnica del voto rogado introduce una variable de alta volatilidad en el reparto provincial de escaños, al tiempo que abre un debate estructural sobre los límites jurídicos de la ciudadanía representativa y la sostenibilidad operativa de la administración del Estado en el extranjero". No se trata del volumen total potencial: se trata de los que ya ha tramitado y, por lo tanto, ya podrían entrar en las urnas en unas próximas elecciones.

El estudio señala que, "para calibrar la verdadera dimensión de este fenómeno, es imprescindible ponerlo en perspectiva histórica. El Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) contaba en las elecciones generales de julio de 2023 con un total de 2.328.261 ciudadanos. El volumen demográfico e institucional provocado por la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática (LMD) está alterando esa base estructural de una forma nunca antes vista en la democracia española, tensionando al límite la infraestructura del Estado en el exterior, pero abriendo simultáneamente una autopista masiva de participación política".

310.000 ya pueden votar

La firma señala que, "de acuerdo con las últimas auditorías internas y balances oficiales proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la respuesta a la ventana temporal de la ley superó todas las expectativas gubernamentales. Al cerrarse definitivamente el plazo ampliado el 22 de octubre de 2025, la red consular española registró más de 2,4 millones de solicitudes de cita e intenciones formales de adquisición de la nacionalidad". Y, a partir de ese alud de peticiones, "las oficinas consulares han conseguido catalogar, abrir y validar formalmente más de 1,2 millones de expedientes físicos completos –carpetas que contienen toda la documentación requerida: partidas de nacimiento legalizadas, acreditaciones de exilio o parentesco, y formularios oficiales–".

El estado actual del procesamiento de estos expedientes se divide en dos fases, según el informe de la consultora:

Aprobaciones administrativas: hasta la fecha, los cónsules y el personal delegado han emitido una resolución favorable para cerca de 545.000 expedientes .

. Inscripciones definitivas: de esa bolsa de aprobados, aproximadamente 310.000 personas ya han completado el trámite definitivo de inscripción en el Registro Civil Consular. Este último grupo de 310.000 personas es el que ya cuenta con el estatus legal pleno: disponen de su partida de nacimiento española, están tramitando su pasaporte y, de forma automática, han sido incorporados al Censo CERA con pleno derecho al ejercicio del voto en los procesos electorales vigentes".

Y fruto de todo ello, la consultora expone el "escenario de máxima resolución –La meta de 1,2 a 1,3 millones–. Atendiendo al volumen real de carpetas físicas que ya han sido entregadas y aceptadas a trámite antes del cierre de la ley, el techo electoral real al finalizar la legislatura puede escalar perfectamente hasta los 1,2 o 1,3 millones de personas con derecho a voto efectivo".

Argentina, el gran granero

Y el peso de este voto estaría, de forma dominante, en Argentina: "El peso geopolítico de Sudamérica. Sudamérica no solo es el escenario principal de esta ley, sino que concentra el grueso absoluto del impacto demográfico, redefiniendo las relaciones de la diáspora con la metrópoli. La distribución del volumen de solicitudes de nacionalidad e inscripciones dibuja un mapa muy concentrado: