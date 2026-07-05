Revilla urge a convocar elecciones generales: "La situación es insostenible"

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha calificado de "insostenible" la situación actual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha abogado por un adelanto electoral inmediato.

"Cuanto antes haya elecciones mejor, porque esto es insostenible", ha afirmado con contundencia el líder regionalista durante la celebración de la XXXI Fiesta Regionalista en Cabezón de la Sal.

Críticas a la gestión de Sánchez

El expresidente cántabro ha confesado "no saber cómo Sánchez puede dormir por la noche" por las investigaciones judiciales que salpican al entorno del Ejecutivo y ha pronosticado que el panorama político no mejorará a corto plazo.

Para Revilla, el actual escenario político está marcado por una preocupante pérdida de coherencia que afecta a distintos signos políticos, algo que considera el principal motivo de la desafección ciudadana.

A Pedro Sánchez le ha reprochado que pactara con formaciones políticas con las que inicialmente aseguró que nunca alcanzaría acuerdos.

Asimismo, ha extendido la crítica al presidente de la Junta de Andalucía (PP), Juan Manuel Moreno Bonilla, por sus alianzas con Vox tras haber defendido posturas contrarias en el pasado.

El "temor" a una coalición PP-Vox

A pesar de su exigencia de urnas, Revilla no ha ocultado su preocupación ante el resultado que pueda salir de ellas. El líder del PRC ha admitido que le "aterra" la posibilidad de un futuro Gobierno de coalición central entre el PP y Vox.

Ver a Santiago Abascal como vicepresidente de un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo supondría, a ojos del dirigente cántabro, "un retroceso en cantidad de cosas para este país". Aun así, ha reiterado que el bloqueo y la degradación política actual no dejan más salida que la convocatoria electoral.