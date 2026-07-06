El CIS se coordina con 'El País' para inyectar el relato del 'lawfare' y la persecución judicial

Nueva pirueta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para acudir al auxilio político de Pedro Sánchez en plena ofensiva gubernamental contra los jueces. Coincidiendo con la portada del diario El País que asegura que el 65% de los españoles cree en la existencia del lawfare, la factoría demoscópica que dirige el militante socialista José Félix Tezanos ha difundido este lunes una macroencuesta cocinada a la medida del relato de la Moncloa.

Bajo el título de estudio sobre la "calidad de la democracia", el CIS asegura que tres de cada cuatro españoles (el 76,9%) desconfía de la imparcialidad de los jueces cuando se investiga a partidos políticos. El estudio, elaborado entre el 9 y el 12 de junio pasados mediante 4.027 entrevistas, busca sembrar la sospecha sistemática sobre el Poder Judicial en un momento en el que el entorno familiar e institucional del presidente del Gobierno se encuentran cercados por la acción de los tribunales.

El CIS estira las cifras del diario de Prisa para afirmar que el 88,8% de los encuestados opina que la Justicia no trata de igual forma a los políticos que a los ciudadanos comunes, y que un 78,4% cree que discrimina entre ricos y pobres. La maniobra coordinada busca inyectar artificialmente la percepción de que la sociedad civil reclama someter al Poder Judicial al control directo del Ejecutivo.

Ataque a la prensa independiente

El sondeo de Tezanos no solo pone en la diana a la judicatura, sino que también prepara el terreno para el anunciado "plan de regeneración democrática" con el que Sánchez pretende amordazar a los medios de comunicación que desvelan la corrupción del Ejecutivo. Según el CIS, el 81,5% de los ciudadanos opina que los medios se hacen eco de "bulos y mentiras". Curiosamente, el propio barómetro admite el retroceso de la libertad de prensa bajo el mandato sanchista, ya que un 57,7% afirma que los periodistas tienen hoy "menos libertad e independencia que hace diez años".

Pese al evidente sesgo de las preguntas dirigidas a desgastar la legitimidad institucional, los datos en bruto de la encuesta dejan al descubierto las contradicciones de la ingeniería social de la Moncloa. Aunque Tezanos intenta reflejar un desencanto sistémico –el 56,9% dice estar poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia–, el sentido común de los españoles resiste los envites de la propaganda gubernamental.

Un abrumador 72,7% de los encuestados avala con rotundidad la etapa de la Transición española, declarando que supone un auténtico "motivo de orgullo" para la nación, lo que supone un varapalo directo a los intentos de la extrema izquierda y del PSOE de dinamitar el pacto constitucional de 1978. Asimismo, el 75,9% defiende la necesidad de los partidos para la existencia de la democracia, si bien el 51% lanza una advertencia que retrata a la perfección las prácticas de la coalición gobernante: denuncian que pertenecer al partido en el poder garantiza un "mejor trato por parte de la Administración".