El Gobierno estalla contra el juez sustituto de Peinado: "Una decisión incomprensible"

El Gobierno ha estallado contra la decisión del juez sustituto de Juan Carlos Peinado, el magistrado Antonio Viejo, ya que este se encuentra de vacaciones, de impedir que Begoña Gómez acompañe a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), mientras sí le autoriza a viajar la próxima semana a Londres para asistir a la graduación de una de sus hijas.

La resolución establece que la esposa del presidente del Gobierno no podrá desplazarse a Turquía porque el magistrado entiende que no es "precisa" su asistencia, ya que no acude en representación del Estado y su presencia respondía únicamente a una "cortesía institucional". Además, el juez justifica su negativa en que Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional".

Sin embargo, el mismo magistrado sí accede a devolverle temporalmente el pasaporte para que pueda viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio. La resolución sostiene que ese desplazamiento está justificado por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir". A su regreso a España, Begoña Gómez deberá volver a entregar el pasaporte en el juzgado el primer día hábil siguiente, el 13 de julio.

La decisión ha desatado un profundo malestar en Moncloa. Según fuentes del Gobierno consultadas por Libertad Digital, el Ejecutivo considera "incomprensible" que el juez sustituto niegue a Begoña Gómez la posibilidad de acompañar a Pedro Sánchez a una cita internacional de primer nivel como la cumbre de la OTAN y, en cambio, sí le permita recuperar el pasaporte para un viaje privado a Londres. En el Ejecutivo califican la resolución de sin sentido y no ocultan su indignación.