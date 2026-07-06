Óscar López utiliza una encuesta difundida por medios afines al Gobierno sobre lawfare para atacar a los jueces

En el PSOE quieren proyectar una imagen de confianza y sostienen que, en las próximas elecciones, Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno. Todo ello mientras los casos de corrupción que afectan a su entorno no dejan de estrechar el cerco. En ese contexto, el Ejecutivo redobla su estrategia de cuestionar al tercer poder del Estado y vuelve a acusar a la Justicia de practicar lawfare cuando las investigaciones le afectan directamente. Lo hace apoyándose en una encuesta de El País que sostiene que el 65% de los españoles cree que existe una guerra judicial.

"Las encuestas que hemos conocido hoy deberían llevar a la reflexión a quienes tienen y administran la Justicia. Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad sobre la Justicia. Hemos reclamado muchas veces que cuando ha habido una mala imagen de la política, los políticos tenían que hacer autocrítica y se ha hecho muchas veces. Creo que también en el mundo de la Justicia tiene que haber esa autocrítica, esa ambición de mejora", ha señalado el ministro Óscar López, insistiendo en el mensaje del Gobierno para poner el foco sobre la actuación de los jueces en un momento en el que los tribunales marcan la agenda por la sucesión de escándalos de corrupción de los que el Ejecutivo trata de desvincularse.

Ante la acumulación de causas judiciales, filtraciones y revelaciones que afectan a su entorno, Pedro Sánchez ha tratado de instalar la idea de que existe una estrategia deliberada para desgastar al Gobierno. El relato de Moncloa sostiene que esas investigaciones carecen de fundamento y tienen su origen en "bulos" y "desinformaciones" difundidas por "pseudomedios", sobre todo las que tienen que ver con su mujer y su hermano.

"Tienen que ser conscientes de que la inmensa mayoría de la sociedad piensa eso, y el Estado de Derecho se basa en la confianza en la Justicia, en la separación de poderes, por tanto quienes tienen la obligación, la responsabilidad de administrar Justicia, tienen que ser conscientes de esos datos para mejorar esa impresión", ha insistido López, en una jornada en la que el CIS de José Félix Tezanos ha encargado una encuesta sobre la percepción ciudadana de la Justicia, en línea con el relato que el Gobierno viene sosteniendo sobre la actuación de los jueces.