El denominado "bloque de la investidura" que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa ha entrado en fase de demolición. El goteo incesante de escándalos de corrupción judicializados, las ramificaciones de la Sepi y la imputación de figuras clave del entorno socialista están provocando un auténtico tsunami electoral. Así lo reflejan las encuestas publicadas este lunes por El País, La Razón y el sondeo de SocioMétrica para El Español, que coinciden unánimemente en un escenario de debacle histórica para la izquierda no separatista y una rotunda mayoría para el centroderecha.

De celebrarse hoy elecciones generales, el castigo en las urnas reduciría al PSOE, Sumar y Podemos a su suelo más bajo en medio siglo de democracia, dejando vía libre a Alberto Núñez Feijóo para gobernar con un respaldo parlamentario inédito.

El hundimiento de Sánchez

La erosión del líder socialista es ya un hecho incontestable en toda la demoscopia. Según el sondeo de La Razón, el PSOE cae por debajo de la barrera psicológica de los 100 diputados, incapaz de contener la fuga de votantes. Por su parte, la encuesta de El País refrenda este desplome del bloque gubernamental, situando la ventaja de la suma de PP y Vox en más de 12 puntos de estimación de voto por encima de la amalgama de PSOE, Sumar y Podemos.

El análisis pormenorizado para El Español confirma la magnitud de la tragedia para la izquierda: la coalición actual y sus socios apenas retendrían el 34,5% de las papeletas, traduciéndose en tan sólo 113 escaños conjuntos. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse a las mayorías absolutas del PP en el año 2000 (con Aznar) o en 2011 (con Rajoy), pero incluso en aquellas citas la izquierda agregada superaba el 39% de los votos. El sanchismo ha conseguido empeorar de largo esas marcas.

La mayoría absolutísima de Feijóo y Abascal

Frente al colapso de la Moncloa, el centroderecha avanza con paso firme hacia una movilización masiva. El Partido Popular ganaría las elecciones con 147 escaños (un 33,6% de los votos), obteniendo en solitario más diputados que todo el Frankenstein sanchista junto (que se quedaría en 143 incluyendo a los separatistas). Este resultado permitiría a Alberto Núñez Feijóo una investidura holgada para gobernar en minoría mediante geometría variable o apoyos puntuales.

Sin embargo, el gran salto cualitativo lo da Vox, que se catapulta hasta los 58 escaños (16,9%), prácticamente duplicando su representación actual en el Congreso de los Diputados. De este modo, la alianza de investidura entre el PP, Vox y el diputado de UPN sumaría una apisonadora parlamentaria de 206 escaños, muy por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

Ambas formaciones capitalizan el descontento de un electorado que penaliza la gestión socialista y absorbe por completo el voto útil: Feijóo ya habría captado cerca de medio millón de antiguos votantes del PSOE y sumaría 1,3 millones de electores procedentes de la abstención y nuevos votantes jóvenes.

El espacio a la izquierda del PSOE

La estrategia de radicalización de Pedro Sánchez para salvar su propio suelo electoral ha terminado por devorar a sus socios de coalición. El espacio de Sumar se desintegra y se queda en unos raquíticos 8 escaños (6% de voto), a años luz de los 31 que obtuvo en 2023, provocando una cruenta batalla interna en la extrema izquierda por el liderazgo post-Yolanda Díaz. Podemos, capitaneado por Irene Montero, apenas resistiría con 2 diputados (2,8%), con Ione Belarra buscando ya una salida de emergencia de la política nacional para competir en la Comunidad de Madrid.

El trasfondo de este vuelco electoral no es ideológico, sino judicial. El goteo de informaciones sobre los rescates de la Sepi (Air Europa, Plus Ultra, Tubos Reunidos), la imputación de la cúpula de la Guardia Civil y las investigaciones del juez Calama sobre la presunta "organización criminal" de tráfico de influencias que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han dinamitado la credibilidad del Ejecutivo.

Aunque el sanchismo fía su supervivencia a una campaña de polarización extrema de cara a los próximos meses, los datos demuestran que más de 750.000 antiguos votantes socialistas se encuentran hoy en la indecisión, reflejando el hartazgo ante un Gobierno acosado por los tribunales.