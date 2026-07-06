El aviso de Feijóo sobre el plan de Sánchez con la Ley de Nietos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque contra la deriva legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez, acusando explícitamente al Ejecutivo de utilizar la denominada Ley de Nietos como un instrumento de "ingeniería social" enfocado en alterar el censo electoral exterior de forma espuria y partidista.

En una entrevista concedida este lunes en Antena 3, el líder de la oposición ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias de la instrucción dictada por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro Puente, sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según ha denunciado Feijóo, el Gobierno ha retorcido el espíritu de la ley original mediante parches administrativos, extendiendo de manera injustificada el acceso a la nacionalidad española "ya no a los nietos, sino a los bisnietos, a los tataranietos y a cualquier persona que haya tenido en origen un antecesor español".

El PP exige "seriedad"

Feijóo ha querido marcar distancias con la política de "barra libre" de la Moncloa, recalcando que el Partido Popular apoya firmemente otorgar la nacionalidad a los auténticos nietos de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar el país por el exilio y por estrictas razones políticas. Sin embargo, ha exigido de forma tajante poner "seriedad en este asunto". "No se puede frivolizar con la relación más íntima que tiene un ciudadano con el Estado, que es una nación y un pasaporte", ha advertido con severidad el líder del PP, censurando el uso electoralista que el sanchismo hace de la soberanía nacional.

Ante este escenario de devaluación de la nacionalidad, el líder de los populares ha condicionado el futuro del mapa electoral exterior a los tribunales, avanzando que es imperativo analizar si "alguien" declara finalmente "ilegal" la polémica instrucción de Justicia. Feijóo ha avisado de que habrá que calibrar qué efectos jurídicos se derivan de esa posible ilegalidad para determinar "qué CERA queda y cuál es el número real de los residentes ausentes".

Blindaje del voto por correo

El debate sobre el peso y el control del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha vuelto a la primera línea tras la petición formal de Vox a la Junta Electoral Central (JEC) para suspender el voto por correo exterior, al calificar el sistema actual de "terriblemente opaco" y reclamar un modelo exclusivamente presencial.

A este respecto, Feijóo se ha opuesto "tajantemente" a la supresión del derecho al sufragio por correo de los españoles inscritos en el extranjero, desmarcándose de la petición de la formación de Santiago Abascal. No obstante, el líder del PP sí ha hecho suyas las dudas sobre las garantías del proceso y ha reclamado un aumento inmediato de los controles: "Hay que ver si se puede adicionalmente incrementar más seguridad para que ese voto sea fiable", ha remarcado.

Para el presidente de los populares, el sistema no puede dejar el más mínimo margen a la sospecha institucional, por lo que el Estado debe garantizar sin fisuras que el voto emitido en el extranjero sea exactamente "el que ha emitido esa persona, el que ha querido emitir y el que finalmente llega" a las urnas en España.