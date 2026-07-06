Las agendas de Leire Díez han dejado constancia de todo un esquema generalizado de seguimientos a toda persona que pudiera servir a los objetivos de la cloaca de acusar de cualquier cosa a la UCO. El plan era lanzar difamaciones acusando a ese cuerpo investigador de los casos de corrupción de dependencia política. En este caso, de Vox. Y con ese objetivo incluyeron en sus investigaciones al marido de Macarena Olona.

Macarena Olona anunció su salida de la política en julio de 2022. Pero la cloaca puso en el punto de mira a su marido en esa época: un guardia civil. Las anotaciones de Leire Díez son evidentes. "Marido Macarena. Comandante GC destinado en el grupo de Antonio Balas. Hidrocarburos".

Las anotaciones de las agendas confirman otros documentos elaborados por la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. De hecho, hubo dos reuniones decisivas el mes de marzo de 2025. Los encuentros se produjeron antes de la entrada en prisión del que fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace nada y persona de total confianza de Pedro Sánchez.

La primera de esas reuniones fue el 10 de marzo y sirvió para planear la defensa de los intereses del Gobierno y el PSOE ante los evidentes avances de los casos de corrupción que rodean al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

La segunda, del 26 de marzo, tuvo como objetivo intentar confirmar parte de los puntos acordados poco más de dos semanas antes. La cloaca buscaba una estrategia para asegurar al propio Cerdán que no debía hablar y para desacreditar a Anticorrupción. Y hubo un momento en el que se narró todo un listado de objetivos de la UCO a desacreditar.

Un listado que incluyó algunos de los mandos de la Guardia Civil ya atacados por el Gobierno pero que la cloaca considera que mantienen influencia en el cuerpo. Así se habló de Corbí, Balas, Yuste o incluso la expareja de Macarena Olona.

Uno de los nombres que aparece en esa lista es el de Rafael Vicente Yuste. Hay que recordar la salida del número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, de la que se afirmó que se trataba de una decisión personal. Pues bien, la información a la que ha tenido acceso este diario apunta a otro motivo muy distinto. Justo el de las actuaciones de la cloaca y el marcado ideológico del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska a guardias como Yuste. Y es que Pérez habría tomado su decisión a la vista del ataque del Gobierno a la Guardia Civil, la labor de la cloaca del PSOE, el informe sobre Santos Cerdán y el temor a que la mancha de los casos se extendiese a todos los cargos.

Uno de los documentos en poder de Libertad Digital relata todos los nombres de la UCO acosados por la cloaca: "Su interés [… pasa por] Aldama, de la UCO (Balas, Corbí, Bonilla, Pape, del Comandante Redondo (exmarido de Macarena Olona, Dao (GC), Coronel Rafael Yuste (Coronel UCO), Coronel Ismael Abad (Coronel Jefatura de Información…) también de la JI. Dicen tener muchas pruebas contra la GC incluso se han planteado en ir contra toda la GC, como un elefante por una cacharrería, para mover los cimientos".