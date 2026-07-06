Feijóo señala a Margarita Robles como "corresponsable" del "deshonor" de la Guardia Civil

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que es un "deshonor" para la Guardia Civil que su directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, estén imputados. El presidente del Partido Popular ha asegurado además que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "corresponsable" del nombramiento de la responsable del Instituto Armado, al tratarse de una designación conjunta con el Ministerio del Interior.

Las declaraciones se han producido durante una entrevista en Antena 3, en la que Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la situación de la cúpula de la Guardia Civil con la responsabilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez.

Margarita Robles, señalada

El líder del PP ha defendido que mantener al frente de la Guardia Civil a una directora general imputada "es incompatible con dirigir a quienes tienen que perseguir los delitos". Además, ha asegurado que el nombramiento de Mercedes González corresponde tanto al Ministerio del Interior como al de Defensa.

"El nombramiento de la directora general de la Guardia Civil es un nombramiento conjunto de los dos ministerios. Por tanto, ella es corresponsable con el nombramiento", ha afirmado en referencia a Margarita Robles. Feijóo ha añadido que "hay mucha más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil, de cualquier pueblo de España, que en el Gobierno de España".

Durante la entrevista, el presidente del PP ha aseverado que "la corrupción ya se ha instalado en el corazón del Estado" y ha criticado que, a pesar de las imputaciones conocidas, no se hayan producido dimisiones. En este sentido, ha dicho que el verbo "dimitir" ha desaparecido "del diccionario" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha sostenido que no considera posible que determinadas actuaciones atribuidas a responsables del entorno del Gobierno pudieran desarrollarse sin conocimiento de Pedro Sánchez ni de su entorno.

De Sánchez a Zapatero

Feijóo ha argumentado que la situación política del presidente del Gobierno "es insalvable" y ha explicado que Pedro Sánchez no convoca elecciones generales porque necesita un "escudo protector". Asimismo, ha asegurado que el presidente del Gobierno conocía las actuaciones dirigidas contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces. Y es que según Feijóo, el PSOE "ha financiado las cloacas" y su número dos "dirigía las cloacas", que "empiezan a funcionar" cuando Pedro Sánchez "se retira para escribir una carta a la ciudadanía". "Lo que estaba haciendo era el manual de instrucción de las cloacas", ha aseverado.

El líder del PP también se ha referido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Si Zapatero habla, si cualquiera de los que están en estos sumarios habla, automáticamente muchos miembros del Gobierno, entre los que yo incluyo al señor Sánchez, tendrían bastantes problemas con la justicia".

Feijóo ha criticado la actuación del hermano del presidente del Gobierno, al considerar que resulta "absolutamente lamentable" que perciba un salario público y resida en Portugal para tributar fuera de España, una conducta que es incompatible con los principios éticos que deben regir el ejercicio de responsabilidades públicas.