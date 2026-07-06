Podemos tilda de "patético" que Sánchez no cese a la imputada Mercedes González: "Hoy no gobernaríamos con el PSOE"

Podemos ha cargado este lunes contra el Gobierno por mantener en el cargo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el denominado caso Leire. El coportavoz de la formación, Pablo Fernández, ha calificado de "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya acordado su cese y ha asegurado que, en la situación actual, su partido no gobernaría con el PSOE.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Podemos en Madrid, Fernández ha afirmado que el Ejecutivo está "carcomido" por la corrupción y ha criticado que no se hayan asumido responsabilidades políticas por las investigaciones que afectan a antiguos cargos socialistas.

El dirigente ha sostenido que resulta "patético" que Mercedes González no haya sido cesada de forma "fulminante" tras su imputación. También ha reprochado que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, continúe en su puesto.

En este contexto, ha afirmado que "hoy no gobernaríamos con el PSOE", al considerar que el Ejecutivo no está respondiendo a los casos que afectan a personas vinculadas al Partido Socialista. Según ha señalado, "mucho tendrían que cambiar las cosas" para que esa situación pudiera modificarse en el futuro.

Críticas al PSOE por el caso Leire

Fernández ha insistido en que el denominado caso Leire "no es lawfare" y ha asegurado que, según su valoración, ya son 14 los altos cargos institucionales, de empresas públicas y del PSOE investigados en el marco de distintas actuaciones judiciales.

Asimismo, ha acusado al PSOE de no asumir responsabilidades políticas y ha afirmado que el partido debería "poner orden en su casa". En su intervención, también ha sostenido que en esta legislatura los socialistas no han impulsado determinadas medidas porque, a su juicio, no cuentan con "una fuerza de verdad de izquierdas" que les obligue a hacerlo.

Acusaciones sobre la SEPI

El coportavoz de Podemos ha criticado además que la investigación judicial relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez apunte, según sus palabras, a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se habría convertido en una "fuente de saqueo de dinero público".

Fernández ha calificado el caso Leire como un "lacerante caso de corrupción" y ha afirmado que la SEPI habría sido utilizada como origen de "dinero corrupto" y para el cobro de "mordidas", además de sostener que determinados cargos públicos habrían servido para "mover los hilos" de esa presunta trama.

También ha manifestado que, a su juicio, "nadie en el Partido Socialista ha asumido responsabilidades" por estos hechos y ha dirigido nuevas críticas al presidente del Gobierno.