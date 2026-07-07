Carlos Cuesta alerta del riesgo de "destrucción de pruebas" en la cúpula de Interior

"Las cloacas no sólo existían, siguen funcionando". Así ha arrancado este martes Carlos Cuesta su editorial en La Noche de Cuesta, donde ha sostenido que las últimas revelaciones de la investigación de la UCO apuntan a que la cadena de responsabilidades alcanza ya a la cúpula del Ministerio del Interior.

Según ha explicado, el Gobierno no sólo mantiene en sus puestos a los principales responsables investigados, sino que continúa respaldándolos pese a su imputación. En concreto, ha señalado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, ambos investigados por el juez de la Audiencia Nacional.

Para Cuesta, esa circunstancia plantea un problema de especial gravedad. "Siguen en sus cargos, mantienen el poder y, por tanto, existe riesgo tanto de reiteración delictiva como de destrucción de pruebas", ha afirmado, recordando que ambos continúan al frente de la estructura encargada de coordinar las investigaciones de la Guardia Civil.

La reunión del 29 de mayo

El periodista ha centrado buena parte de su análisis en una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025 en la que participaron Mercedes González, Manuel Llamas, el teniente coronel Antonio Balas, el general Yuste y el coronel López Malo.

Según ha explicado, para esa fecha tanto Mercedes González como el DAO ya habían recibido varias notas internas alertando de que la denominada 'cloaca' estaba atacando a la UCO y a los investigadores de los principales casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sin embargo, durante ese encuentro "no dijeron absolutamente nada". Ni alertaron a los responsables afectados ni activaron ningún mecanismo para proteger a los agentes o abrir una investigación interna. "Lo que hicieron fue exactamente lo contrario de lo que debían hacer", ha resumido.

El salto hasta Marlaska

Cuesta ha destacado que la investigación de la UCO incorpora además una segunda reunión celebrada el 30 de septiembre en el despacho del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según los testimonios recogidos por la Guardia Civil, tampoco en ese encuentro se informó a los responsables de la UCO de que Mercedes González había mantenido reuniones con Leire Díez ni de las advertencias internas recibidas meses antes.

Para el periodista, ese dato cambia el alcance de la investigación. "Si Marlaska desconocía lo ocurrido, tendría que haber destituido inmediatamente a Mercedes González cuando salió a la luz. Pero no sólo no lo hizo, sino que la respaldó públicamente", ha argumentado. A su juicio, ese apoyo implica que "la confianza nunca se rompió" y que el ministro conocía la situación.

"No está uno pillado; están los tres"

Cuesta ha sostenido que la actuación atribuida al DAO Manuel Llamas, a Mercedes González y a Fernando Grande-Marlaska responde al mismo patrón: ocultar la información sobre los ataques sufridos por los investigadores para impedir que pudieran defenderse.

"No está uno pillado; están los tres pillados exactamente en lo mismo", ha afirmado. En ese contexto, ha insistido en que mantener a los investigados en sus puestos incrementa el riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, dos de los supuestos que pueden justificar la adopción de medidas cautelares.

Cuesta ha asegurado que la investigación demuestra el elevado grado de penetración que, a su juicio, alcanzó la trama dentro de las instituciones. Según ha señalado, la 'cloaca' logró interferir en investigaciones judiciales, perjudicar la labor de la UCO y tratar de frenar distintas causas de corrupción que afectan al entorno del PSOE. "Había penetrado prácticamente hasta el tuétano en la Guardia Civil y en otras instituciones del Estado", ha concluido el periodista.