Federico: "Hay un negocio superior que es el de poderte mirar al espejo todos los días"

Federico Jiménez Losantos ha querido participar en la última entrega de La Radioteca, comentando en un epílogo las cuatro historias de esos denunciantes de la corrupción que protagonizan El precio de ser honrado en España. "Me parece una gran idea esta serie porque siempre estamos hablando o criticando a aquellos que hacen el mal, pero a la gente que hace el bien no le damos importancia porque estamos muy ocupados con los malos", ha dicho Federico.

El técnico de Invercaria que fue detenido tras desvelar el entramado de informes falsos de la Junta de Andalucía en tiempos de José Antonio Griñán, el jefe de servicio de la prisión de Lledoners al que el separatismo catalán linchó social y profesionalmente por denunciar el trato de favor a los presos del 1-O, el policía local de Torrevieja al que destrozaron la vida por destapar las andanzas de sus mandos, y el empleado de UGT condenado por la justicia tras filtrar las pruebas de la tesorería B del sindicato. Todos ellos decidieron contar la terrible factura vital que pagaron por no hacer lo que muchos: callar y mirar hacia otro lado. Para Jiménez Losantos, que califica a los cuatro protagonistas de "héroes anónimos", la explicación a este comportamiento se resume en que "hay un negocio superior que es el de poderte mirar al espejo todos los días".

Respecto a la falta de reconocimiento social que obtienen personas como Cristóbal, Miguel, Antonio o Roberto, el director de Es la mañana de Federico cree que "cuando la gente hace el bien lo que necesita es ver que se castiga a los que hacen el mal".

Después de la publicación de los cuatro capítulos , la conclusión que extrae Federico es que hay que "volver a la idea básica de que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y lo que está bien hay que hacerlo y lo que está mal no hay que hacerlo. Eso, que es la base de cualquier civilización, en la vieja España católica de lo bueno y lo malo está más arraigado de lo que parece y ha pasado de padres a hijos con más fuerza de lo que parece".

El fundador de Libertad Digital y esRadio se muestra esperanzado porque "un proyecto como el que tenemos en esta casa está basado en que hay más gente dispuesta a apoyar lo que está bien y a atacar lo que está mal".

Si quiere escuchar la charla entre Federico Jiménez Losantos y Dieter Brandau sobre la última saga de La Radioteca lo pueden hacer pinchando en este enlace.