La directora de la Guardia Civil ocultó sus encuentros con Leire Díez en las reuniones con los hombres de la UCO

El servicio de información de la Guardia Civil alertó internamente del ataque de la cloaca de Leire Díez. Lo hizo con dos documentos denominados "notas de despacho", más una última ampliación de la segunda de las notas. En todas ellas pedía a la cúpula respaldo y una investigación de quienes trabajaban contra los agentes de la UCO y contra los procesos judiciales abiertos contra la corrupción política. El DAO Manuel Llamas, ya imputado, recibió esos informes y se negó a avisar a la UCO. Pero no fue sólo él. Mercedes González, la directora de la Guardia Civil ya también imputada llegó incluso a reunirse con los jefes de la UCO y les ocultó sus reuniones con Leire Díez.

Tres encuentros geolocalizados

El sumario judicial del caso cloaca recoge "las declaraciones prestadas por Francisco Ortega y el Comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba", donde se plasman "las manifestaciones de Leire sobre que "tenía muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil" y que "despachaba con la misma". Pues bien, "a este respecto, tal y como se indicó en el Informe núm. 89/2026, se tuvo constancia de diversas comunicaciones telefónicas y de varios encuentros presenciales entre ambas, al menos en tres ocasiones, concretamente los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".

En la nota de prensa de la Directora General de la Guardia Civil y en su comparecencia ante el Senado el 16 de junio de 2026 ella misma reconoció al menos dos encuentros, sin determinar su duración, fecha ni contenido. Citas que, hasta entonces, "eran desconocidas en el ámbito de dicha Unidad Central Operativa, según manifestaciones de los testigos que hasta la fecha han declarado en las actuaciones –todos ellos Generales de la más alta responsabilidad en el ámbito de estas actuaciones, subordinados directos del DAO, salvo el comandante que ejerce sus labores de secretaría para el Teniente General Llamas, ya antes de que fuera nombrado Director Adjunto Operativo, y que se vino con él desde Granada a Madrid para continuar en estas funciones por ser persona de su máxima confianza–", recoge el sumario.

El apoyo a la UCO que escondía un silencio

El documento judicial da más datos: "Los únicos de los anteriores que han tenido contacto directo con la citada Directora General en relación con estos hechos tras las notas de despacho elaboradas el 29 de abril de 2025 –elaborada por la Jefatura de información -JI-– y 6 de mayo de 2025 –elaborada por el General de la Policía Judicial -JPJ-– fueron el entonces Coronel de la UCO y el General Jefe de la Policía Judicial, en una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025, en presencia del DAO y el Teniente Coronel al mando de la DIECAN y en la que la misma les hizo saber su apoyo tras la publicación en prensa de una grabación en la que se ponía de manifiesto la reunión celebrada telemáticamente con uno de los investigados de hidrocarburos, Teijelo, Leire Díez, Doslet y otros implicados, con el resultado que ya se deja constancia en las actuaciones". Pero, pese a darles el apoyo, "dicha reunión se celebró sin que aquella les hiciera saber que conocía y se había comunicado y entrevistado personalmente con Leire Díez".

Traducido: Mercedes González ya tenía las notas de despacho, ya se había reunido con Leire Díez varias veces, ya era consciente del ataque de la cloaca y en las reuniones con los jefes de la UCO y Policía Judicial ocultó su contacto con la ejecutora de la cloaca.