Aagesen rechaza haber recibido órdenes de Moncloa en los rescates de Plus Ultra, Tubos Reunidos y Air Europa

"Nunca, nunca, en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto", ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así, la exvocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), el órgano encargado de autorizar los rescates, niega cualquier tipo de injerencia política en los millonarios rescates aprobados por el Gobierno durante la pandemia, entre ellos los de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.

El Partido Popular, que ha lamentado la "incompetencia o complicidad" demostrada por la vicepresidenta tercera durante su declaración, ha puesto sobre la mesa la existencia de discrepancias internas en el seno del Gobierno para abordar el rescate de Tubos Reunidos, que recibió un préstamo público de 112,8 millones de euros. El senador del PP José Manuel Hernando ha sostenido que Aagesen había mostrado inicialmente reparos a la operación por criterios medioambientales. Una versión que la ministra ha rechazado diciendo que era "falsa".

Para corroborar su testimonio, Aagesen ha explicado que ningún representante del Ministerio para la Transición Ecológica participó en la reunión informativa del Consejo Gestor celebrada el 15 de junio de 2021, en la que comenzó a analizarse el expediente. A su juicio, la ausencia de su departamento impedía atribuirle cualquier posición favorable o contraria al rescate. "No tuve la capacidad de hacer ninguna reflexión sobre qué ocurrió dentro de un Consejo Gestor informativo al cual yo no pude estar", ha afirmado, justificando su ausencia en la crisis energética que atravesaba España, con su departamento, entonces liderado por Teresa Ribera, volcado en la elaboración del primer paquete de medidas para contener el impacto del encarecimiento del gas y de la electricidad.

Sin embargo, Aagesen tampoco estuvo presente en la reunión en la que se aprobó definitivamente el préstamo de 112,8 millones a Tubos Reunidos, la empresa que la Unidad Central Operativa (UCO) registró el pasado mes de junio, lo que coincidió con el requerimiento de documentación practicado en la sede nacional del PSOE. La vicepresidenta ha descargado toda la responsabilidad en la delegación de su voto al subsecretario de su ministerio y se ha escudado en esa ausencia para sostener que "no es cierto el voto a favor" del rescate porque "yo no estuve en esa sesión de Tubos Reunidos".

"Su estrategia de ponerse de perfil no le exime de ninguna responsabilidad y ya llegará su momento en que tenga que declarar en sede judicial", le ha espetado la senadora de Vox, Paloma Gómez, tras las reiteradas apelaciones de la ministra al desconocimiento de las cuestiones planteadas.

Durante el interrogatorio, Hernando ha recordado que la UCO sostiene que la trama integrada por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso "activó la vía política ante el PNV" para "desbloquear la operación". Pese a ello, la ministra ha vuelto a negar cualquier tipo de injerencia política y ha asegurado que nunca tuvo conocimiento ni de presuntas filtraciones de documentación reservada ni de maniobras paralelas relacionadas con el expediente.

Respecto a los rescates de Air Europa y Plus Ultra, dos de las operaciones más controversidas del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, Aagesen ha cerrado filas con la actuación del Ejecutivo y ha defendido que ambas ayudas se tramitaron conforme a los procedimientos establecidos y contaban con el respaldo de los órganos competentes.