Carlos Cuesta señala a los cuatro ministros de Sánchez al borde de la imputación

Carlos Cuesta ha señalado a los cuatro ministros que con mayor probabilidad pueden adquirir la categoría de imputados. Los cuatro del "calienta que sales" son Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, Sara Aagesen y María Jesús Montero. Los cuatro aparecen ya señalados en distintas investigaciones judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan bajo la premisa de que las imputaciones pueden llegar en cualquier momento.

En La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha recordado que Fernando Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior cargándose a los dos grandes jefes independientes de la UCO: primero Sánchez Corbí, luego Pérez de los Cobos. En su lugar promovió al DAO Manuel Llamas y nombró directora general de la Guardia Civil a Mercedes González, que ha reconocido haberse reunido al menos en dos ocasiones con Leire Diez, aunque la Guardia Civil tiene geolocalizada una tercera reunión que González sigue negando.

Lo que hace especialmente grave la situación de Marlaska es lo ocurrido el 30 de septiembre de 2025. Ese día se celebró una reunión en su propio despacho ministerial con mandos de la Guardia Civil, incluida González y el DAO Llamas. Para entonces, Marlaska ya sabía que González se estaba reuniendo con Leire Diez, porque la propia directora se lo había comunicado. También sabía que el Servicio de Información de la Guardia Civil había elevado tres notas de despacho alertando de que la cloaca les estaba atacando. "¿Saben lo que ocurrió en esa reunión? Nada. No les dijo absolutamente nada a los mandos de la Guardia Civil". Su silencio le convirtió en cómplice activo de los intereses de la cloaca.

Los millones de Forestalia

La segunda ministra señalada es Teresa Ribera, a la que conecta una nueva sociedad publicada por El Mundo: Next Generation Calliope Innova, administrada por Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. La UCO sospecha que esa sociedad era una estructura instrumental para camuflar pagos de 5,2 millones de euros procedentes de Forestalia y destinados a Eugenio Domínguez, subdirector del propio Ministerio de Ribera, que conseguía que las declaraciones de impacto ambiental fueran favorables a las empresas que, presuntamente, pagaban.

"¿No se enteraba Teresa Ribera? ¿No sabía que había una factoría de licencias favorables dentro de su propio departamento?", ha preguntado Cuesta, que ha recordado también la responsabilidad de la exministra en el abandono de la limpieza de cauces que precedió a las inundaciones de Valencia.

La actual ministra, que en el momento de los hechos era secretaria de Estado, ha comparecido en la comisión de investigación del Senado para explicar cómo el informe medioambiental negativo sobre Tubos Reunidos, empresa altamente contaminante que habría requerido una reestructuración inasumible para recibir el rescate, se convirtió en favorable en el Consejo de Ministros decisivo.

La explicación de Aagesen: que ese día delegó su voto y no estuvo presente. "No se puso de espaldas. Se puso de costado. Porque delegó el voto", ha señalado Cuesta. También ha recordado que el rescate de 112,8 millones fue una exigencia del PNV y que el informe fue modificado para hacerlo posible.

La cuarta ministra en el punto de mira es María Jesús Montero, a quien los documentos de la venta del inmueble María de Molina 50, propiedad de Hacienda, sitúan en el centro de una operación que salió a 155 millones y acabó cerrándose por 204 millones. Según una fuente presente en las negociaciones, en una reunión con posibles compradores un representante del Ministerio de Hacienda comunicó que, además de la comisión legal de intermediación del 3%, habría otra comisión adicional del 3% "para el primo de María Jesús Montero". Los compradores abandonaron la negociación. "Eso no es un pellizco de un primo de 5 millones. Es un pellizco de toda una tropa de primos", ha ironizado el periodista.

Cuesta ha enumerado además el resto del perímetro que rodea a Montero: su jefe de gabinete Carlos Moreno, acusado por Víctor Aldama de cobrar 25.000 euros en metálico por favores fiscales; el expresidente de su Tribunal Económico-Administrativo Central, con una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas mordidas que en algún caso superan el millón de euros; tres presidentes de la Sepi nombrados por ella e imputados los tres; las filtraciones fiscales contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, que partieron de Hacienda; y la inacción sistemática de la Agencia Tributaria ante los casos de corrupción que salpican al entorno del PSOE. "La misma Hacienda que nos ve en el momento en que nos dirigimos una grapa no vio nada de los negocios de Zapatero, ni de Ábalos, ni de Cerdán, ni del hermano del presidente del Gobierno".