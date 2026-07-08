El ministro Grande-Marlaska guardó silencio sobre el ataque de la cloaca a la UCO tras alertar de ello el Diecan

No solo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ocultó sus encuentros con Leire Díez en las reuniones posteriores mantenidas con los hombres de la UCO. Es que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, guardó silencio tras sus encuentros con la directora. Y todo ello cuando las notas de despacho de la Unidad de Información de la Guardia Civil ya alertaban a los altos cargos de la evidencia de una cloaca comandada por Leire Díez.

Las notas de despacho emitidas por el Diecan (Servicio de Información de la Guardia Civil) y la UCO entre abril de 2025 y mayo del mismo año alertaron a la cúpula, incluido el DAO, de la actividad de Leire Díez y la cloaca. La situación era de tal gravedad que resulta impensable que el ministro no tuviera conocimiento de lo que ocurría. Especialmente porque el propio general Yuste de la Guardia Civil ha confirmado ya que se comunicó oficialmente el ataque de la cloaca y que, por lo tanto, esa información tuvo que llegar a oídos de Mercedes González, especialmente porque, por esas fechas, la directora de la Guardia Civil —ya imputada— mantenía reuniones y contactos con Leire Díez. Tanto contacto que llegó a programar el borrado automático de los mensajes de su móvil en las conversaciones con Leire Díez.

El sumario judicial recoge ya una evidencia que puede poner en problemas, no solo a la directora y al DAO de la Guardia Civil imputados, sino al propio ministro Fernando Grande-Marlaska. Y es que el ministro también guardó silencio sobre los informes internos en sus encuentros y reuniones posteriores.

"De la misma manera, esos testigos —guardias civiles— señalaron que al día siguiente se mantuvo una reunión con contenido similar en el despacho del ministro del Interior con la presencia de este, y tampoco en ese momento se hizo constar que la directora conociera y se hubiera entrevistado con Leire Díez en las fechas anteriores ya señaladas: 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025". Es más, "preguntados por esta circunstancia, declararon que tampoco se les dio instrucción alguna por el DAO para que llevaran actuación conjunta con la Jefatura de Información o por separado para investigar tales hechos".

Marlaska respalda a Mercedes González

¿Marlaska no lo sabía? Resulta impensable, dada la cercanía y el respaldo continuo dado por el ministro a Mercedes González. Y es que, en caso contrario, lo lógico hubiese sido que el ministro hubiese destituido inmediatamente a la directora por su ocultación de información. Y eso no ha ocurrido, sino, más bien, lo contrario: pese a estar imputada Mercedes González, Marlaska la respalda.

"A esto debemos añadir que constan comunicaciones telefónicas con posterioridad a que las citadas notas de despacho le fueran entregadas al DAO (29 de abril y 6 de mayo de 2025) y que este manifestara al general jefe de la Policía Judicial que la directora general estaba informada de su contenido. Por su parte, el general al mando de la Jefatura de Información dijo al respecto que 'entendía' que el DAO habría informado de su nota de despacho de 29 de abril a la directora general de la Guardia Civil".

Lo cierto es que el Servicio de Información de la Guardia Civil alertó internamente del ataque de la cloaca de Leire Díez. Lo hizo con dos documentos denominados "notas de despacho", más una última ampliación de la segunda de las notas. En todas ellas pedía a la cúpula respaldo y una investigación de quienes trabajaban contra los agentes de la UCO y contra los procesos judiciales abiertos contra la corrupción política. El DAO Manuel Llamas, ya imputado, recibió esos informes y se negó a avisar a la UCO. Pero no fue solo él. Mercedes González, la directora de la Guardia Civil ya también imputada llegó incluso a reunirse con los jefes de la UCO y les ocultó sus reuniones con Leire Díez.

Ahora sabemos que el último en guardar silencio fue el propio ministro del Interior.