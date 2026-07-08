Ferraz se rearma y refuerza su poder ante el desafío de Enma López en Madrid

El paso al frente que dio Enma López apenas dos días antes del Comité Federal no pasó desapercibido en Ferraz. La exsecretaria federal de Política Económica y Transformación Digital decidió abandonar sus cargos orgánicos para lanzarse a la carrera por la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid sin consultar previamente a la dirección federal y dispuesta a disputar el puesto a Reyes Maroto, la aspirante que sigue contando con el respaldo de la cúpula socialista.

El movimiento fue recibido en Ferraz como un desafío a la autoridad de la dirección. Tanto es así que, tras el Comité Federal del pasado 27 de junio, el PSOE ha decidido blindar aún más el control sobre sus procesos internos y reservarse la última palabra en la elección de los candidatos municipales y autonómicos de 2027.

Las nuevas bases de las primarias endurecen las condiciones para competir. A partir de ahora, nadie podrá convertirse en precandidato a una Alcaldía sin el visto bueno previo de la Comisión Federal de Listas, órgano dependiente de Ferraz, además de reunir el aval de más del 50% de la militancia. Un filtro inédito que, en la práctica, impide la presentación de candidaturas que no cuenten con el beneplácito de la dirección federal.

La modificación supone un evidente refuerzo del poder de Ferraz sobre las federaciones y limita cualquier intento de competir al margen de la estrategia diseñada por la dirección de Pedro Sánchez.

Las bases también obligan a los aspirantes a presentar una declaración de bienes, actividades y patrimonio, además de cumplir con la normativa de protección de datos. Unas exigencias de transparencia que aprueba el mismo partido que continúa respaldando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que la Policía encontrara joyas valoradas en 1,3 millones de euros y de que haya expirado el plazo que él mismo fijó para explicar su origen sin que, hasta la fecha, haya dado ninguna explicación.

Mientras tanto, Enma López trata de imprimir un perfil propio a su precandidatura a través de las redes sociales frente a una Reyes Maroto que mantiene el respaldo de Ferraz y del ministro y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. El dirigente socialista evitó pronunciarse sobre el movimiento de Enma López a su llegada al Comité Federal. "Vamos a conseguir el cambio", se limitó a afirmar en referencia a Maroto.

El plan inicial de la dirección socialista pasaba por que Maroto se enfrentara en las primarias a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. Sin embargo, ese escenario saltó por los aires cuando Enma López decidió adelantarse y presentar batalla. La recogida de avales concluirá el próximo 11 de julio. A partir de esa fecha comenzará la campaña informativa previa a una primera vuelta cuya votación está prevista para el 19 de julio.