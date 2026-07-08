María Jesús Montero cierra filas con Zapatero: "Mantengo intacta mi confianza"

María Jesús Montero insiste en defender a José Luis Rodríguez Zapatero y atacar a los jueces. Durante una entrevista en La 1 de Televisión Española, ha afirmado: "Conozco su honestidad, conozco también lo que opina a propósito de los casos de desviación de la legalidad que ocurren en nuestros entornos y, por tanto, mantengo intacta mi confianza".

La vicesecretaria general del PSOE y exministra de Hacienda sigue la línea del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar filas en torno a la corrupción que azota al Partido Socialista. En esta ocasión, tras las declaraciones de Óscar López y Félix Bolaños, Montero secunda la retórica de su partido.

Cuando se le ha preguntado si mantiene la confianza en el expresidente, ha respondido que tiene "relación, contacto con él" y que "desde el primer día" mantiene "la confianza en él". Asimismo, ha aseverado que conoce "perfectamente el expediente" del rescate de Plus Ultra y ha dicho que es "un expediente riguroso".

Contra Peinado

Otra de las consignas del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por un incesante ataque a los jueces. Sobre Juan Carlos Peinado ha relatado que "hay un grupo de jueces que están poniendo de manifiesto que, en términos de oportunidad política" y "la manera de adoptar decisiones cautelares" mantienen "un comportamiento distinto al de casos similares se produce cuando la persona acusada es del PP". "Creo que esto es una realidad, una evidencia".

Asimismo, ha calificado la retirada de pasaporte a Begoña Gómez de "despropósito" que "no tiene ningún tipo de justificación", a pesar de que el juez ha recordado cómo huyó Carles Puigdemont con la colaboración de sus escoltas. Es más, el juez ha argumentado que "la misión de los escoltas 'es la de proteger frente a terceros de posibles ataques a su integridad física y no evitar los movimientos o desplazamientos'".