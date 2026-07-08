Moncloa desafía el veto comercial de Trump: "España mantiene una magnífica relación con EEUU"

Lejos de la prudencia diplomática que suele acompañar una crisis de estas dimensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con un tono desafiante al anuncio de Donald Trump de cortar las relaciones comerciales con España. Desde la Moncloa, el Ejecutivo no solo ha restado importancia a la amenaza, sino que ha reivindicado que Washington no puede actuar unilateralmente contra nuestro país al margen de la Unión Europea.

En un momento en el que Sánchez atraviesa su mayor desgaste político por los escándalos de corrupción que cercan al PSOE y a su entorno más personal, el Ejecutivo opta por exhibir firmeza frente a la Casa Blanca. "España recibe con tranquilidad y normalidad estas declaraciones", trasladan fuentes de Moncloa, que insisten en que nuestro país "mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos".

El Gobierno sostiene que cualquier intento de penalizar exclusivamente a España choca con la propia arquitectura comercial de la Unión Europea. Recuerdan que la política comercial es competencia de Bruselas y que la Comisión Europea ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones que ningún Estado miembro puede ser tratado de forma aislada en este ámbito.

El Ejecutivo busca despojar de trascendencia al anuncio de Donald Trump. "Los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos", subrayan las mismas fuentes, defendiendo que el comercio bilateral responde a decisiones empresariales y no a la voluntad política de los Ejecutivos.

Además, Moncloa recuerda que Estados Unidos mantiene un "superávit comercial con España", por lo que, según el Gobierno, la economía estadounidense obtiene un mayor beneficio de esa relación de intercambio.

Con esta respuesta, el Ejecutivo intenta proyectar la idea de que el órdago de Donald Trump tiene más impacto político que económico. Un mensaje de firmeza hacia el exterior que contrasta con la extrema debilidad política que atraviesa Pedro Sánchez, cercado por la cascada de investigaciones judiciales y por los escándalos de corrupción que salpican al PSOE. Moncloa se aferra al paraguas comunitario y al peso de las empresas para transmitir que la relación entre ambos países seguirá siendo, en palabras del propio Gobierno, "beneficiosa para ambos".