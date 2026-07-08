Sánchez, tras el la amenaza de Trump: "Hemos hablado de fútbol y golf"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado rebajar el choque con Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con romper las relaciones comerciales con España por negarse a asumir el compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. Pese a un nuevo desencuentro que engrosa el largo historial de choques entre ambos mandatarios, Sánchez ha negado cualquier tipo de tensión e incluso ha presumido del tono de la conversación que han mantenido tras la comparecencia de Trump.

"He tenido ocasión de intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto ha sido una charla informal, coloquial en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario. Todo han sido buenas palabras y amabilidad y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos", ha afirmado desde la cumbre de la OTAN.

Según el presidente, durante esa conversación ambos hablaron de fútbol y de golf, pero evitaron abordar la polémica tarjeta roja. Sánchez ha asegurado que conversaron "del éxito del propio Mundial de Estados Unidos" y ha defendido que entre ambos imperó "el buen tono" minutos antes de que se hiciera la foto de familia, pese al pulso diplomático abierto por el gasto militar.

La imagen de cordialidad que trató de proyectar el jefe del Ejecutivo contrasta con el discurso que ha mantenido durante el último año, en el que ha convertido a Trump en uno de los principales ejes de su estrategia política para reagrupar al bloque de la izquierda. El pasado abril ya utilizó un acto internacional en Barcelona para llamar a "frenar la ola reaccionaria", situando al presidente estadounidense como uno de los grandes símbolos del auge de la derecha internacional. Ahora, tras la amenaza de represalias comerciales lanzada desde Washington, Sánchez intenta rebajar el conflicto y exhibir normalidad.

Sánchez ha afirmado que afronta "con calma y paciencia" el órdago de Trump, minimizando unas declaraciones en las que el presidente estadounidense tildó a España de "un caso perdido, un aliado terrible" y aseguró que no volvería a "hacer más negocios con ellos". Pese a la gravedad del mensaje, Moncloa se ha limitado a defender que España mantiene una relación "magnífica" con Estados Unidos y que "no es nuestra intención que eso cambie".