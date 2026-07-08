Un excomisario de Inmigración de la Policía Nacional advierte que la regularización masiva llegará a seis millones

El excomisario jefe de inmigración de la Policía Nacional, Luis Mayandía, ha advertido de que la regularización masiva impulsada por el Gobierno podría alcanzar seis millones de personas, y ha denunciado que los criterios tan laxos exigidos permitirían que cerca de 3.500 presos en prisión preventiva, pendientes de juicio por delitos graves, puedan obtener la regularización.

En La Noche de Cuesta, Mayandía ha explicado el efecto multiplicador que tiene cada regularización a través de la reagrupación familiar. Cada persona regularizada puede traer a su cónyuge, a sus padres y a los padres de su cónyuge, lo que arroja un mínimo de cinco personas por cada una regularizada, sin contar los hijos. "Son familiares de primer grado. El cónyuge, los padres de uno y los padres de otro serían cinco. Puede haber hijos, en cuyo caso serían más", ha explicado.

El problema de la documentación falsa

El excomisario ha alertado además de la imposibilidad práctica de verificar los vínculos familiares alegados, dado que en muchos casos se presentan documentos procedentes de registros civiles inexistentes o fácilmente falsificables. Ha relatado operaciones en las que ciudadanos utilizaban pasaportes auténticos con datos de terceras personas que jamás viajarían, adquiridos en zonas remotas de países como Colombia. "Un documento real con datos falsos puede utilizarse para entrar en España y desplazarse por todo el territorio Schengen", ha advertido.

Mayandía ha puesto el foco en uno de los datos más llamativos de la regularización: los 3.482 internos en prisión preventiva que han solicitado acogerse al proceso y que, con los criterios actuales, podrían obtenerla al no tener aún antecedentes penales al no haber sido juzgados. "A esos, en aplicación de la ley, lo que hay que hacer es expulsarles y repatriarles a su país", ha afirmado.

Ha rechazado de plano cualquier generalización sobre la población inmigrante. "La mayoría viene a buscarse la vida y probablemente si cualquiera de nosotros estuviera en esa situación haría lo mismo o más", ha señalado. Sin embargo, ha advertido que el 30% de la población reclusa en España es extranjera, porcentaje que en Cataluña sube hasta casi el 50%, y que una regularización masiva sin criba podría agravar esa proporción.

Mayandía ha concluido señalando que los criterios más exigentes no habrían perjudicado a quienes vienen a trabajar, sino que simplemente habrían filtrado a quienes no deberían regularizarse. Y ha apuntado a quiénes sufrirán más las consecuencias de no haberlo hecho así. "Las principales víctimas serán los propios ciudadanos extranjeros honrados y trabajadores, que van a sufrir las consecuencias de esta precipitada regularización", ha concluido.