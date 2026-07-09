Antifraude investiga al jefe de prensa de VOX

La investigación, dirigida por Francisco de Paula Sánchez Zamorano, examina si se cumple el régimen de incompatibilidades de la cadena.

Claves de la investigación y defensa de Vox

La denuncia, impulsada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, alega una vulneración de la "dedicación absoluta y exclusiva" que, según el artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA, requiere el cargo. Se cuestiona que Zancajo, nombrado consejero en 2022, compatibilice sus funciones con la dirección de comunicación nacional de Vox desde 2024, apuntando además a una falta de transparencia en su declaración de bienes.



Por su parte, Vox ha cerrado filas en torno a su jefe de prensa. Manuel Gavira, portavoz en el Parlamento de Andalucía, ha asegurado que Zancajo "cumple escrupulosamente con todas sus obligaciones". La formación enmarca esta denuncia en una estrategia de presión de la izquierda para frenar su influencia en la televisión pública andaluza.

Trayectoria de Zancajo

La carrera de Zancajo ha incluido la dirección del Canal 24 Horas de TVE —destituido tras la llegada de Pedro Sánchez— y un breve paso por la dirección de informativos de Canal Sur en 2020, marcado por la presión sindical. Tras asesorar a Macarena Olona en 2022, pasó a ocupar la consejería en RTVA y posteriormente la coordinación nacional de Vox. La OAAF deberá determinar si sus funciones actuales son incompatibles con su puesto en la RTVA.