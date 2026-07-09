Carlos Cuesta retrata a Sánchez: de Begoña Gómez sin pasaporte al ridículo en la OTAN

Carlos Cuesta ha comenzado su editorial señalando el ridículo del Gobierno después de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, no haya podido viajar a Ankara al estar imputada y no disponer de su pasaporte. Ante esta situación, Cuesta ha señalado que España va "haciendo el ridículo de sitio en sitio. Así comenzaba esta cumbre de la OTAN en Ankara. Allá que nos plantábamos y nos plantábamos, desde luego, a efectos de EEUU, sin hacer los deberes de gasto".

Y ahí surge el segundo de los ridículos -a lo mejor el segundo más el tercero, porque yo creo que ya van encadenados-. Nadie había comunicado dentro de España que en un Consejo de Ministros se había aprobado un paquete de más de 6.000 millones adicionales en gasto, con el cual efectivamente sí llegamos al 2,1% del PIB. Donald Trump carga contra España; evidentemente se estaba refiriendo al Gobierno de España, es decir, a Pedro Sánchez, no al país. Pero bueno, Donald Trump es como es.

Evidentemente, nuestras relaciones están como están con EEUU y, desde nuestros equipos diplomáticos, como estamos vistos como un socio carente de toda fiabilidad, como nos hemos dedicado a insultar a EEUU, a Donald Trump, como nos hemos dedicado a hacer guiños y a sumergirnos en el Grupo de Puebla, como tenemos las relaciones que tenemos con la narcodictadura venezolana, como nos encanta China, como nos encantan las dictaduras comunistas, pues lógicamente EEUU nos trata -o mejor dicho Donald Trump nos trata- como nos trata.

Donald Trump es así. Pero tu obligación como país, tu obligación como cuerpo diplomático y tu obligación como presidente del Gobierno es saber torear este tipo de situaciones. Y si tú, en vez de torearlas, vas siempre utilizándolas -que es a lo que se ha dedicado Pedro Sánchez-, pues resulta que en vez de bajar el fuego lo que haces es dispararlo.

Resulta que ayer por la mañana Donald Trump decide cargar contra el Gobierno de España, pero en el fondo nos afecta a todos, porque dice que no hemos cumplido los requisitos de gasto militar. ¿Donald Trump puede lanzar una batalla arancelaria? Pues ya hemos visto que puede hacerlo. ¿Debería hacerlo? No. Hasta su propia justicia dentro de EEUU le ha parado esas medidas arancelarias. Pero claro que te puede montar un jaleo.

"Claro que puede provocar una fuga de inversión. De hecho, si no, miren ustedes los datos de inversión de EEUU en España o de inversión extranjera en general, porque resulta que en estos momentos estamos 7.800 millones de euros por debajo de los niveles que teníamos antes de que empezaran todos estos líos. Y para eso, que yo sepa, tenemos un Gobierno: para intentar evitar estas situaciones, para no provocar daño al país"; ha alertado el director adjunto del Grupo Libertad Digital.

"Y Pedro Sánchez, en vez de utilizar políticamente esto para generarse un póster, cartel, camiseta -no sabemos si chándal democracia-, diciendo 'yo soy el enemigo público número uno de Donald Trump, a ver si así consigo rascar tres votos y medio', en vez de eso lo que tiene que hacer es saber bajar esa tensión", ha criticado Carlos Cuesta.

"Según Pedro Sánchez, tiene una relación maravillosa con EEUU. Él no se lo cree ni él. No se lo cree ni él ni José Manuel Albares. No hay quien se lo crea. Han salido todos ellos a decir: 'No, no, si no pasa nada con EEUU'. Pero por amor de Dios, que nos abronca cada 15 minutos y nos abronca con resultado de caída de la inversión exterior en España, obviamente con perjuicio para todos los españoles", ha añadido.

"Y en vez de utilizar eso, repito, como un eslogan político -'soy el más antitrumpista, soy el freno de Donald Trump, soy un líder internacional'-, usted no es nada. Usted es una persona rodeada por 15 casos de corrupción, ya está. Usted es el marido de una persona que no ha podido viajar a esa cumbre en Ankara porque tiene cuatro imputaciones y no sabe si le caerá una quinta. Usted es el hermano de ese músico, el de la danza de las chirimoyas, que tiene un enchufado como la copa de un pino y no tuvo ni siquiera la vergüenza de, por lo menos, acudir algún día, presentarse en el puesto de trabajo, que no sabía ni dónde era", ha apuntado el presentador.

"Eso es usted: una persona que adora a las dictaduras comunistas, una persona que mete a España en ejes absolutamente lamentables, ejes combinados entre La Habana, Caracas, Teherán, Moscú, Pekín. Eso es usted. Usted no mantiene ninguna buena relación con EEUU", ha concluido Carlos Cuesta