El portavoz de Aldama advierte de que aparecerán más nombres del PSOE en la investigación sobre PDVSA

Ramón Rodríguez Arribas, portavoz del empresario Víctor de Aldama ha analizado en La Noche de Cuesta de esRadio lo que puede suponer el último movimiento del comisionista después de que Aldama haya aportado al juez nueva información de las empresas implicadas en la financiación ilegal del PSOE a través de Pdvsa. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han apuntando que "Aldama ha declarado nuevamente en secreto ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para aportar nueva información relacionada con la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Sánchez, a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro, utilizando los cupos de petróleo de Pdvsa por valor de 250 millones de dólares".

Preguntado sobre si esto puede costarle a España un susto nacional e internacional por estar relacionado el Gobierno de Pedro Sánchez con la narcodictadura venezolana a través de pagos de PDVSA procedentes del petróleo, del oro y de la droga, ha respondido que "en el ámbito de la geopolítica todo funciona siempre en la misma trama, pero en este caso creo que Estados Unidos va a ver con buen criterio que el señor Víctor de Aldama siga colaborando con la Justicia española, porque al mismo tiempo también aclara muchos puntos de lo que puede ser la política internacional y que tanto preocupa también en Washington. Y yo creo que ese es el punto fundamental".

"Y en relación con las sociedades instrumentales, quizás hablaba de la boutique financiera, ese conjunto, el conglomerado de las empresas que sirven como filiales, hay que empezar a darnos cuenta de que esa responsabilidad económica plantea diferentes interrogantes. No solamente, como hemos hablado, Venezuela y otros tantos países, sino también Europa: es el caso de Rusia, es el caso de Turquía, es el caso también de países árabes, donde habrá que seguir de alguna forma y manera el rastro dinerario proveniente de las arcas o de las comisiones que pudieran darse en todos los casos, no solamente en el tema de crudos, sino también, cómo no, los metales preciosos y tantas otras cosas", ha añadido.

Preguntado por si esas comisiones citadas son una cuestión exclusiva que afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el portavoz de Aldama ha advertido de que está "seguro" de que van a aparecer más nombres del PSOE. "Creo que hay una nomenclatura muy clara dentro de toda esta manera de trabajar y de haber hecho a lo largo de mucho tiempo la deducción del círculo, digamos, empresarial. Entonces, seguramente esto termine con una serie de explicaciones vinculadas al ámbito puramente político y económico, pero que toca muy directamente, por la manera y por el modus operandi que tiene, al Partido Socialista, sin lugar a dudas", ha explicado.

Problemas para Sánchez

Sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener un problema con Estados Unidos o el propio Pedro Sánchez va a tener un problema con el Gobierno de Estados Unidos o con la DEA o con el FBI en caso de que se demuestre que España se ha convertido en cómplice de un enorme exportador de droga, ha respondido que "no lo dudaría teniendo en cuenta la documentación que ha salido y que posiblemente arroje no solamente mucha luz sobre el tema de este tipo de manejos que tocan muy directamente la seguridad de Estados Unidos y que además ha sido un poco la referencia para que muchos de los investigadores y las comisiones rogatorias tuviesen su propuesta también en España como centro de misión en cuanto a las operaciones que se han podido realizar desde el punto de vista ya no solamente financiero sino de la trama incluso presuntamente criminal".

En cuanto a la fecha de cuándo se va a empezar a conocer con detalle la información, Ramón Rodríguez Arribas ha dicho que "cuando su señoría considere oportuno" levantar el secreto de sumario respecto a la carga probatoria que ha entregado Víctor de Aldama y cree que podemos estar ante "un problema muy serio" de plazos ya que muchos personajes nuevos dentro de esta trama -muchos de ellos, del PSOE- tendrán que dar explicaciones en la Audiencia Nacional.

Preguntado si los que pueden desfilar tienen una implantación actual o pasada en República Dominicana ha dicho que "hay algunos que todavía incluso tienen el privilegio de estar nombrados ciudadanos honorarios o tener un título importante a nivel de privilegio. Ahí tenemos todavía un antiguo presidente del Congreso de los Diputados y, posteriormente, también presidente de una comunidad autónoma que tiene su residencia y sus operaciones empresariales allí", refiriéndose a José Bono.