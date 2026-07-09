El PSOE se prepara ya para su imputación por financiación ilegal tras las nuevas pruebas de Aldama

El empresario Víctor de Aldama ha aportado nuevas pruebas sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, lo que podría derivar en la imputación inminente del Partido Socialista Obrero Español como persona jurídica en el caso que se instruye en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones y pruebas facilitadas por Víctor de Aldama se producen tras las amenazas de querella de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien había negado las acusaciones de financiamiento mediante la entrega de bolsas con dinero y cuotas de petróleo.

A pesar de la citación de conciliación programada para julio, el empresario ha decidido adelantarse y aportar nombres y documentos concretos ante el juez Ismael Moreno, apuntando a figuras de relevancia como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se vincula con la recepción de comisiones y el tráfico de influencias con el régimen de Caracas.

El avance en las pesquisas ha provocado un auténtico terremoto político en el seno del Ejecutivo y de la formación gubernamental, que hasta ahora había intentado desmarcarse de Aldama tachándolo de "comisionista sin vinculación orgánica". Fuentes jurídicas señalan que la estrategia de defensa del PSOE se ha centrado en desacreditar el testimonio del empresario, argumentando una falta de veracidad motivada por su propia situación procesal. Sin embargo, la acumulación de documentos de pago, agendas de reuniones y registros de comunicaciones presentados en la Audiencia Nacional complica el cortafuegos político que Ferraz había intentado levantar desde el estallido del caso.

Por su parte, el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reaccionado con total rotundidad, negando de forma categórica cualquier participación en la recepción de comisiones o gestiones ilícitas con los fondos venezolanos. Desde su entorno aseguran que las afirmaciones de Aldama "carecen de base documental sólida que los vincule directamente con transferencias en el extranjero". A pesar de estos desmentidos, la Fiscalía Anticorrupción ya evalúa la necesidad de abrir una pieza separada para investigar específicamente los negocios de Zapatero en el extranjero.